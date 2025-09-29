明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權

【明報專訊】今年《施政報告》發表前夕有傳政府擬重推租置計劃，最終未有着墨。房屋局長何永賢重申，重推租置計劃要考慮時機、定價、選擇哪些屋邨、混合業權管理等方面，若公屋大量賣出，擔心會令房屋供應主導權轉向私人市場，強調要平衡政府主導權，當局會展開研究。被問當局是否維持「3年上樓」目標，她說「3年上樓」非死線，預計10年後公屋輪候時間有望跌至4年以下。

何永賢於無綫節目《講清講楚》表示，每年《施政報告》諮詢均有意見建議重推租置計劃，當局就此收集意見，部分認為公屋屬公共資產不應出售，亦有外國例子顯示公屋大量賣出會令房屋供應主導權轉向私人市場，強調要平衡政府主導權，且推出時間屬成敗關鍵，當局要深入研究是否重推租置。

10年後有望「4年上樓」

最新公屋綜合輪候時間為5.1年，被問當局是否維持「3年上樓」目標，何永賢說今屆政府「追落後」 進度不錯，惟要達至2026/27年公屋綜合輪候時間4.5年的目標，當局亦有挑戰，包括精進建築被釘牌令部分公屋項目受影響。她預計10年後公屋輪候時間有望跌至4年以下，「但是（公屋輪候時間目標）4年以下幾多，3年幾多，現在還有些時間，我希望團隊分分鐘努力，分分鐘爭取加快」。

倘社會支持

研增資助出售房屋比例

何永賢認為，隨着簡約公屋工程等陸續落實，現時有空間檢視房屋階梯的「中間部分」，她指目前層級種類恰當，豐富置業階梯需做到「量多及有活力」，促進流轉，相信增加資助出售房屋能鼓勵公屋居民向上流。至於公屋與資助出售房屋比例會否由「6：4」調整至「5：5」，她回應稱，若社會聲音支持政府多協助市民置業，當局會籌謀。

另外，居屋綠白表比例調整至「5：5」，對於有白表申請者認為不公平，何回應說，未來5年資助出售房屋供應增加，相信白表申請者購買居屋機會會增加，重申增加綠表比例可協助公屋居民自置物業，亦可將公屋單位編配予其他有需要者，形容是「一個行為、兩個好處」。

相關字詞﹕置業階梯 3年上樓 租置計劃 房屋局 何永賢

上 / 下一篇新聞

甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
咪表加價一倍 車主盼增泊位
咪表加價一倍 車主盼增泊位
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德