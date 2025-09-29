重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權

何永賢於無綫節目《講清講楚》表示，每年《施政報告》諮詢均有意見建議重推租置計劃，當局就此收集意見，部分認為公屋屬公共資產不應出售，亦有外國例子顯示公屋大量賣出會令房屋供應主導權轉向私人市場，強調要平衡政府主導權，且推出時間屬成敗關鍵，當局要深入研究是否重推租置。

10年後有望「4年上樓」

最新公屋綜合輪候時間為5.1年，被問當局是否維持「3年上樓」目標，何永賢說今屆政府「追落後」 進度不錯，惟要達至2026/27年公屋綜合輪候時間4.5年的目標，當局亦有挑戰，包括精進建築被釘牌令部分公屋項目受影響。她預計10年後公屋輪候時間有望跌至4年以下，「但是（公屋輪候時間目標）4年以下幾多，3年幾多，現在還有些時間，我希望團隊分分鐘努力，分分鐘爭取加快」。

倘社會支持

研增資助出售房屋比例

何永賢認為，隨着簡約公屋工程等陸續落實，現時有空間檢視房屋階梯的「中間部分」，她指目前層級種類恰當，豐富置業階梯需做到「量多及有活力」，促進流轉，相信增加資助出售房屋能鼓勵公屋居民向上流。至於公屋與資助出售房屋比例會否由「6：4」調整至「5：5」，她回應稱，若社會聲音支持政府多協助市民置業，當局會籌謀。

另外，居屋綠白表比例調整至「5：5」，對於有白表申請者認為不公平，何回應說，未來5年資助出售房屋供應增加，相信白表申請者購買居屋機會會增加，重申增加綠表比例可協助公屋居民自置物業，亦可將公屋單位編配予其他有需要者，形容是「一個行為、兩個好處」。