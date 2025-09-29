明報新聞網
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱

【明報專訊】網上流傳一段由職員隨身攝錄機所錄的片段，一名荃灣「千海水產海鮮火鍋放題」職員在顧客的環保袋中發現生肥牛、海鮮、即食麵等食物。「又食又拎」片段曝光後，引起市民熱議，批評涉事男女「影衰香港人」，但亦有人質疑影片涉及私隱問題。該店昨日發聲明稱，對於影片意外流出的情况深感遺憾，並已即時展開內部調查。有大律師稱，即使食物未帶出店外，當事人的行為可構成意圖盜竊罪，而上載片段者或侵犯私隱。

店家：「內部影片」意外流出

網上片段顯示，職員向一對男女稱透過閉路電視發現他們將食物放入環保袋，要求他們交還，幾經勸喻，男子從袋中徒手抓起肥牛及裝滿海鮮的膠袋，其後再將整個環保袋遞給職員。醫療輔助隊在社交媒體發帖文指涉事男子曾在該隊受訓，但已離隊。

千海水產海鮮火鍋放題（荃灣分店）聲明稱，涉事影片「僅為記錄事件經過以作內部培訓之用」，絕非有意拍攝顧客，旨在提升員工的服務質素及應對突發情况的專業能力，對影片「意外流出」即時展開內部調查，亦承諾公司會以嚴謹的態度審視內部資料安全管理措施。

該店提醒顧客任何未經許可攜帶餐廳食材離開的行為，不僅違反店內規定，亦可能因欠缺適當的溫度控制或妥善包裝而增加食品安全的風險。

大律師陸偉雄指放題店是任食不是任拎，一般要求顧客在指定時間內進食，不許「打包」，但涉事男女打算取走未經烹煮的肉類或即食麵，可能構成盜竊罪，片中所見他們早已預備環保袋與膠盒盛載食物，亦可構成意圖盜竊罪，兩罪最高判囚10年。陸續說，拍片者目的可能是蒐集證據，但上載者未經涉事男女同意，並能辨認片中人身分，造成傷害，可能已侵犯私隱。

