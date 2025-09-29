灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形

廣州南直達白雲機場 暫日3班

兩條新開線路原名「新白廣城際（北段）、廣佛東環」及「穗莞深城際琶洲支線」（見7月1日A11），廣州市政府9月中正式定名「廣州東環城際鐵路（番禺—白雲機場北）」及「琶蓮城際鐵路」。廣州東環城際鐵路（番禺—白雲機場北）全長57.8公里，設13座車站，南至北依次是番禺（廣州南站）、大石東、廣州大學城、琶洲、科韻路、岑村、龍洞、大源、帽峰山、竹料、白雲機場東（未開通）、白雲機場南（T1航站樓）、白雲機場北（T2航站樓）。琶蓮城際鐵路全長18.2公里，設琶洲、深井、化龍南、廣州蓮花山4座車站。

國慶全運前開通助出行

今次通車線路中最受關注的，是東環城際連接廣州南站與白雲機場兩大樞紐，方便大灣區居民前往白雲機場，例如港人可從西九經廣州南站轉車至白雲機場，且同時設「白雲機場北—竹料」短線，方便乘客在白雲機場各航站樓之間轉駁。而途經的琶洲站也能在每年兩度廣交會發揮便利外商的重要作用，趕在全運會前通車亦是為便利觀眾及工作人員往來各賽區。

但開通初期，車程31分鐘的番禺（廣州南站）至白雲機場南的單向直達快車每日只3班。消息令不少人失望，「有地鐵到達的情况下票價還貴，有幾個願意選擇呢？」據官方資料，番禺（廣州南站）至白雲機場北票價33元人民幣，「站站停」約需90分鐘；如坐地鐵只要78分鐘，票價10元。

清遠亦「入網」 連接廣佛莞肇惠

兩條新線開通後，廣東城際鐵路運營總里程達414.2公里，實現「從線到網」佈局。根據運行數據，從番禺站出發到佛山、東莞市區約30分鐘，到肇慶、惠州約60分鐘，到清遠的清城站約90分鐘，形成以廣州為中心的「306090」交通圈，至此清遠及廣州北部的花都亦納入「灣區地鐵網」。若廣清城際南延線於今年底前開通，廣東城際將連通廣州北站及廣州白雲站，「網寬」將再上層樓。

同日開通的還有廣州地鐵13號線二期及14號線二期，分別連接魚珠至天河公園、樂嘉路至嘉禾望崗。廣州市交通運輸局一級調研員朱光早前在新聞發布會表示，兩條地鐵新線趕及在節前開通，加上原有各線路於假期延長服務時間，保障市民和遊客安全有序出行。

明報記者 林迎