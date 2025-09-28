米高嘉道理：港如橡膠球 摔愈重反彈愈高

【明報專訊】扎根香港逾140年的嘉道理家族在香港經營電力、半島酒店、山頂纜車等業務，現年87歲的米高嘉道理（Michael Kadoorie）罕有接受公開訪問，於ViuTV《馬時亨‧ 獅子山精神》稱視香港為「家」，其家族已在港生活4代。被問到香港作為中國一部分於經濟轉型的角色，他說作為國際城市，香港對內地具有獨特價值，「只要香港持續發揮及保持這項優勢，就是在做正確的事，相信香港能做到這一點」。
信港可續保國際城市優勢
談到香港近年不少挑戰，包括北上消費、餐飲及酒店市道不如以往，米高嘉道理引述其父比喻香港為橡膠球（rubber ball），「摔得愈重，反彈愈高」，每個人在某些時間都會遭遇逆境，香港亦不例外，但香港有能力「乘浪而行」（ride this wave），經歷風浪後變得強大，是香港值得自豪之處，每個港人都在當中有角色。
北都屬香港內地融合下擴張
政府近年力推北部都會區發展，米高認為這是隨着內地與香港相互融合下「無可避免的擴張」。他以電力供電為例，要最少提前7年規劃建設，以確保一個範圍有充足的電力供應，同樣道理下，應對兩地人口流動將大幅增加，亦應在目前構思規劃應對。
至於對香港青年看法，米高說每代年輕人都自認為比上一代做得更好，他的孩子亦有同感，他認為這是正確看待人生的態度。他說，香港確實存在問題，舉例房屋需求殷切，但認為年輕人只要願意拼搏、把握機會，機會會向他們開敞。他鼓勵以「半杯水」態度珍惜機會，「水是半空還是半滿，視乎你的看法」。