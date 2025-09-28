楊何：公僕評核現不符「鐘形」分佈 首要改等級描述

《施政報告》亦提出設「部門首長責任制」。對於外界質疑受查人可能以辭職或退休逃避調查，楊太昨在港台《星期六問責》稱，即使受查人已調職或離任，部門仍須交代調查結果並記錄在案，可能影響受查人升遷，「聲譽損失也是損失，尤其對高級公務員」；若受查人以辭職及提早「清假」退休有意逃避調查，機制容許當局扣起受查人退休金。

稱增薪點應與表現掛鈎

被問到有評價擔心「部門首長責任制」可能令部門首長成為政府內「最危險的職位」，令公務員目標止步於副手，楊太稱不擔心，相信政府內升遷到副手的公務員都有「鬥志」及「服務的心」，不會因此對首長之位卻步。至於外界認為公務員「增薪點」機制助長「不求有功但求無過」作風，她認為「增薪點」應與工作表現掛鈎，評核等級改善後，「增薪點」或會因此拉高，改善問題。

目前公務員敘用委員會職權範圍不涵警隊，被問會否出現公平問題，楊何蓓茵稱警隊工作性質與公務員不同，警隊負責治安，文職公務員提供服務及處理牌照等，後者與市民接觸面較大。她說無打算修例涵蓋警隊，認為監警會制度足處理對警隊投訴及市民感有問題處，不建議重複免資源重疊。

敘用委會暫不擬增成員

公務員敘用委員會現有8名委員，被問到隨着工作負荷增加，會否增加成員及為應對科技發展而增設常設小組，楊太認為委員來自不同界別「德高望重」專業人士，縱加成員亦「未必開正嗰一瓣」；而現行機制容許委員會邀請外間專家或不涉事件的公務員協助，故暫不考慮增加成員或增設小組。