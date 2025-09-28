房署：上訴小組「極寬容」 議員料可溝通擴業務

房署回覆稱，租約規定商戶須按指定行業經營，以維持屋邨整體商業環境的秩序與公平。署方說，理解商戶或因市場變化需調整經營範疇，故設機制讓商戶申請擴展業務範圍，署方將個別審核。房署強調樂意溝通，在符合政策目標下提供彈性。中華辦館負責人稱正向署方申請擴展業務。

陳家珮表示，因北上消費及網購打擊，房委會曾討論助商舖轉型，但亦需平衡區內店舖種類以免惡性競爭。她認同商戶主動轉型求存，但認為合約精神需履行，鼓勵與房委會溝通，相信房委會非「鐵板一塊」。

稱顯租約僵化 倡設變通機制

另一委員兼議員梁文廣認為，事件或反映租約條款僵化，如辦自提點不影響街坊且競爭不大，應設變通機制而非要求遷出。他說，50年辦館如能覓得生存之道，續以平民價售貨便利街坊，助其經營非壞事。

大律師陸偉雄說，租約列明只許經營辦館士多，倘營自提點便屬違約，或考慮到會否阻塞公共空間。他稱，房署所指的辦館士多應為一般零售性質，如認為定義太狹窄，商戶可提司法覆核。

（城市保育）