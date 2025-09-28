明報新聞網
港聞

港聞二

辦館初開埠已有 原賣「來路貨」戰後急成長

【明報專訊】香港辦館歷史可追溯至開埠初期。香港歷史博物館專家顧問鄭寶鴻稱，1850年代香港已出現辦館，初代辦館有1865年開業的南興隆辦館，早年主要為洋船供應伙食，或在岸上販賣洋酒、奶類等「來路貨」，規模亦較主要做街坊生意的士多（Store）大，例如士多會向街坊出租麻將。隨着超市出現與航空業興起而不再依賴船運，辦館逐漸式微，規模大減，至近年不少悠久的辦館經營模式與士多無異。

原主攻伙食 今無異士多

本地作家譚潔儀《樓下士多．辦館．糧油雜貨》指出，「辦館」解作「代辦伙食」，可細分為「伙食行」與「洋食行」，前者為洋船補給，後者為岸上代辦居港洋人及政府機關的伙食、洋貨零售，士多與辦館亦分別擔當零售與批發的角色。而戰後糧食需求殷切，「辦館業」戰時初期有50至60間，至1950年「辦館士多業」增至210多間。

1970年超市出現

綜合《華僑日報》、《香港工商日報》報道及惠康網頁資料，本港首間採用超級市場模式的商店「大利連公司」（Dairy Lane）於1970年代引入「顧客自助」購物概念。該公司由香港牛奶公司及連卡佛公司組成，1960年開業，從事「零沽食品業務」。大利連1967年擬將所有商店擴充為超級市場，1970年尖沙嘴彌敦道文遜大廈的大利連超級市場開業。而1945年在中環雪廠街開業的惠康初期專售洋酒、餅乾、罐頭、飲品等進口貨，至1964年成為牛奶公司附屬公司，1980年與大利連超級市場合併，成為現時的惠康超市。

港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良表示，傳統辦館面對傳承、屋邨重建等問題，漸被時代淘汰，「變成了連鎖大品牌，可能優品360、大生都在承傳以前的辦館角色，不過進化了」，但傳統辦館承載不少人童年回憶，亦有人喜歡懷舊事物，故有保留價值。

（城市保育）

相關字詞﹕南興隆辦館 鄭寶鴻 辦館

