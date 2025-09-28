營自提點遭收舖 辦館得直盼准拓業務 中風東主「不捨街坊」續留守 悉時代變屢試轉型

明報記者 廖俊升 蔡穎琳

街坊聚腳點 超市冒起後式微

福來邨建成於1960年代，中華辦館1970年代開業。1981至82年，30歲出頭的陳澤平與太太接手中華辦館，經營至今。陳太回憶開業初年，對面海壩街是賣熟食與雜貨的天光墟，工廠林立的荃灣車水馬龍，辦館除了洋酒雜貨，也賣糧油水果，電話未普及之際更是街坊電話亭，小小社區熱鬧融和。

1990至2000年代超市及便利店冒起全年無休，打擊辦館生意。現年36歲的老闆兒子Sun形容，「九成辦館死因也是超市和便利店」。Sun說，除了老一輩和街坊喜歡有人情味的辦館，多數人選擇方便和商品標準化的便利店，「譬如你會知道便利店會有膠布賣，但不知辦館有沒有」。

90年代曾賣熟食 難申牌放棄

1990年代，中華辦館轉型求生，於店擺一輛「走鬼車」賣魚蛋、燒賣和腸粉。中華辦館毗鄰幾間學校，陳太說熟食深受學生歡迎，「學生去餐廳吃早餐二三十元，這裏只需10元，他們早上吃得不多，篤幾串就OK」。在辦館長大的Sun提到，90年代可口可樂推出樽蓋抽獎換汽水和玩具的活動，辦館業攀高峰，「買完一支又一支，即刻開蓋睇。以前屋邨大的小朋友一定經歷過這幾個大活動，大概2000年前是最旺、最好玩」。

約10年前他們經歷第二次轉型。Sun提到，當時租約列明不許經營辦館士多以外業務，無法領取食環署牌照，須放棄售賣熟食，生意再挫至僅可應付舖租；而租約亦限制晚上11時至早上7時不得留於店內，一家五口原本前舖後居遷至大窩口公屋。子女再為家業求變，鋪新地磚換新貨架，開拓自提點服務讓街坊取貨，為舖頭每月帶來額外逾萬元收入。

今年1月房屋署稱收到投訴，發現中華辦館違規經營集運站並警告，6月底發出遷出通知書，辦館停止自提點業務後上訴。他們上周獲署方通知上訴得直，惟不得再經營「辦館士多」以外業務。

已向房署申辦自提點 免淘汰

陳氏父子表示，辦館以平民價銷售貨品，一罐汽水只賣5元，現時每日收入約2000元，扣除租金、電費和來貨成本與雜項後只掙約800元，較高峰時少六成，形容經營困難。陳太則提到，已向房署申請擴展自提點業務，盼署方酌情變通、保留人情味，否則辦館將隨着社會發展被淘汰，「不求掙多少，給我們生路走下去」。Sun形容中華辦館如街坊的避風港與回憶，希望可保存。

守業逾40年的陳澤平早前接獲遷出通知書後激動至中風，近月出院後行動不便仍每日返店掌舵。大病初癒的他坐在辦館椅上，以微弱聲線回應，未言休只因街坊情，「有些學生畢業了，生了仔女都來探我們，他們跟子女介紹『我細個就喺呢度買嘢』，是很開心」。

（城市保育）