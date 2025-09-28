明報新聞網
港聞

港聞二

研科技助防獨居長者失救 孫玉菡舉例偵測雪櫃開閂

【明報專訊】將軍澳彩明苑一名獨居老婦倒斃家中多時，至日前才被發現。勞工及福利局長孫玉菡昨日表示，彩明苑個案應屬系統評定的高風險戶，惟尋找全港高風險戶需時，或需以科技加快尋找及支援獨居長者，而局方已以政府數據作對比，找出較高風險的住戶，期望適時提供服務。連鎖麪包店A-1 Bakery涉扣法定以外的假期抵消「風假」，其他行業亦有類似情况，孫稱若勞資雙方「拗唔掂」，僱員可向勞工處求助。

孫玉菡昨早出席商台節目《政經星期六》時稱，當局已與關愛隊合作到各區探訪，並已動用社署、醫管局和房委會數據，找出風險較高者如「獨老」、「雙老」住戶等，期望能適時提供服務。他說可用科技幫助，舉例可偵測雪櫃門或大門開關次數，估計有關住戶是否正常生活，望能為獨居長者提供及時支援。

扣「風假」爭拗 稱勞處可調停

孫又說，長者有時需要的不是金錢支援，而是陪伴及關心，呼籲家人能扮演好這個角色，多關心長者。他說今年7月開始，房署安排關愛隊在沙田及觀塘探訪「單老」及「雙老」家庭，試點計劃已推行兩個月，認為關愛隊探訪成效不錯，目前已探訪逾5000戶，暫約有400戶需協助，將轉介至社福機構跟進。

A-1 Bakery涉扣法定以外的假期抵銷「風假」，近日亦多次傳出服務業員工因惡劣天氣被扣例假等情况。被問到若僱員在惡劣天氣下不能上班，卻因此失去獎勵假或以無薪假代替，孫玉菡回應稱，《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》已發布一段時日，守則非常清楚，惟在細節運作方面勞資雙方會有不同看法，若僱主及僱員「拗唔掂」，僱員可到勞工處勞資關係科尋求調停。

