明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

六旬工人暈倒猝死 古洞工地兩日兩宗

【明報專訊】一名工人昨早10時許在古洞河上鄉路工地暈倒，工友報警，事主由救護車送往北區醫院，經搶救後不治，未知是否涉及中暑。警方調查後將案列作「送院時死亡」，死因有待驗屍確定。這是古洞工地兩日來第二宗工人猝死事件，建造業總工會對此表示震驚。

事主無病歷無不適

冷氣貨櫃步出暈倒

昨日猝死男工人姓葉，64歲。葉妻向記者表示，丈夫從事地盤工作10多年，為家中經濟支柱，他昨晨如常6時許出門，近期沒有身體不適，過往亦沒特別病歷，事件起因有待驗屍確定，暫未與丈夫僱主商討賠償問題。

建造業總工會幹事徐漢斌稱，得悉有工人事後分別趕往醫院及地盤了解，事件起因有待跟進，並對昨日有工人身亡表示遺憾，希望其家屬可渡過難關。據了解，葉為信號員，當時由有冷氣的貨櫃休息室走到卸貨位置，等候吊機吊運鑽探機，突然暈倒。

死因待驗屍 承建商暫停工

房署回覆查詢表示，事發地點為古洞北第26區土木工程拓展署地盤，由房署借用部分土地作前期土地勘探工程；房署非常關注事故，對有工友離世深感難過，向家屬致以深切慰問。承建商基翔工程發展股份有限公司已即時暫停有關工程，房署總土力工程師昨日亦到醫院了解及慰問家屬，事故原因未明，房署會全力配合警方調查。

前日古洞北第19區一期公屋地盤亦有一名45歲男工人暈倒，送院不治。據悉，事主上班初時已感不適，事發時正在休息，未開始工作，於準備離開地盤時暈倒。

上 / 下一篇新聞