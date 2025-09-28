六旬工人暈倒猝死 古洞工地兩日兩宗

事主無病歷無不適

冷氣貨櫃步出暈倒

昨日猝死男工人姓葉，64歲。葉妻向記者表示，丈夫從事地盤工作10多年，為家中經濟支柱，他昨晨如常6時許出門，近期沒有身體不適，過往亦沒特別病歷，事件起因有待驗屍確定，暫未與丈夫僱主商討賠償問題。

建造業總工會幹事徐漢斌稱，得悉有工人事後分別趕往醫院及地盤了解，事件起因有待跟進，並對昨日有工人身亡表示遺憾，希望其家屬可渡過難關。據了解，葉為信號員，當時由有冷氣的貨櫃休息室走到卸貨位置，等候吊機吊運鑽探機，突然暈倒。

死因待驗屍 承建商暫停工

房署回覆查詢表示，事發地點為古洞北第26區土木工程拓展署地盤，由房署借用部分土地作前期土地勘探工程；房署非常關注事故，對有工友離世深感難過，向家屬致以深切慰問。承建商基翔工程發展股份有限公司已即時暫停有關工程，房署總土力工程師昨日亦到醫院了解及慰問家屬，事故原因未明，房署會全力配合警方調查。

前日古洞北第19區一期公屋地盤亦有一名45歲男工人暈倒，送院不治。據悉，事主上班初時已感不適，事發時正在休息，未開始工作，於準備離開地盤時暈倒。