當街被擄禁錮4句鐘 內地男村屋鬆綁逃脫

【明報專訊】紅磡發生街頭擄人禁錮事件。一名內地男子前晚離開一間餐廳時，被3名男子強行帶上七人車離開。警方接報後曾展開「捷進行動」，其後在上水尋回涉案車輛。遭擄走男子被人綁起禁錮在一間村屋，事發後逾4小時後自行逃脫報警。事件動機有待調查，案件交九龍城警區重案組跟進。

紅磡用膳後出事

同行女子報案

男事主37歲，內地人，前晚10時許與女友人離開紅磡庇利街8號一間日本餐廳時，3名戴黑口罩男子走近，強行將他帶上一輛銀色七人車絕塵而去，同行女友人報警。警方接報後根據車輛資料展開捷進行動，在各主要幹道留意涉事車輛去向。

警緝3漢一內地人 動機待查

昨零時許，警方在上水彩園邨彩屏樓對開發現涉事七人車，人去車空。至凌晨3時，事主在邊界警區尋回，沒有受傷。據了解，事主遭擄走後，被綑綁禁錮在一間村屋，其後在沒人看管時自行鬆綁逃脫，跑至路邊向途經車輛求救，及後有車輛將他載到警署報案。警方正追緝3名年約30歲涉案男子，據悉當中一人持內地身分證，事件動機尚待調查。

消息稱，案中女友人與事主相識約一年，只在香港見面數次，雙方多以通訊軟件溝通，故她對事主背景所知不多，警方在場向她查詢事發經過後，再帶她返回警署錄取口供。

