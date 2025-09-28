河套邀意向 測量師：目前條件頗具挑戰

港深創科園稱拋磚引玉態度開放

河套香港園區佔地87公頃，第一期第二路及第三批次包括22個地塊，園區公司首先針對其中10個地塊分兩組合向業界問意見，用途包括人才公寓、國際學校及濕實驗室等，建議發展模式包括由發展商負責設計、融資、施工、管理、營運和維護，以及由發展商負責全部或部分發展成本。本報向港深創科園公司查詢將以什麼誘因吸引業界投資，以及第一期餘下12個地塊擬如何發展，園區公司回覆，文件提出不同合作模式「僅作引玉之磚」，會保持開放態度誠盼市場踴躍回應。

指鐵路待2034年 住屋需求難料

劉振江：投資者面對一定風險

劉振江形容，河套香港園區用地面對多項挑戰，包括鐵路站料2034年前後才啟用；另外河套正擬發展的其他地塊何時有企業進駐、何時有員工上班，以及在河套生活居民的數目，目前難以掌握，投資者需面對一定風險。

劉振江表示，香港發展商較多主要發展住宅，非園區今次提出的發展類別；同時文件提出在指定模式發展下業權歸港深創科園公司，發展商在河套用地沒業權作融資，同時契約年期最長多達50年或更短，將影響河套地塊的競爭力，認為《施政報告》提出包括北都其他用地在內，可限制性招標或直接批地，對發展商或更吸引。劉認為，園區公司問市場意見是好事，料不少意見將涉及需求估算及風險管理。

河套香港園區包括第二期用地，創新科技及工業局長孫東昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，規劃基本完成，冀日後在現時為應急醫院的用地興建現代化醫學大樓，用於臨牀先進醫療技術研究、醫療科技研發等。