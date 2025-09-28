屋署運署公司註冊處試AI助批申請 涵審批外地人申駕照及建築圖則等 孫東冀提升效率

孫東說，公司註冊處每年處理新公司的註冊申請、年度審核報告，需大量時間和人手；屋宇署審批建築圖則、審核報告亦然，他期望引用AI技術後提高效率。

汽車會倡AI按複雜度分類 簡單個案全自動

海外駕駛執照持有人在香港駕駛需申請「免試簽發」，惹「排隊黨」憑籌號招攬生意，運輸署上月宣布短、中、長期措施應對，署方當時提到正積極研究利用AI，加快審批及減少代辦需要。孫東表示，現時本地駕照續領可通過「智方便」在網上辦理，但辦理憑外地駕照在港駕駛的申請仍要大量人手審核，冀AI能解決問題。

李耀培建議，署方可用光學字符識別（OCR）技術自動讀取不同國家駕照上的個人資料、發證日期、准駕車型等，以AI自動檢查申請人是否符合居住要求、駕照有效性等，若識別出可疑個案，便優先轉交人手跟進；亦可用AI按申請複雜程度分類，簡單個案全自動處理。

孫東期望，今次選定的部門先做好示範作用，日後在政府其他部門推廣用AI提升效率，將參考不同參數，包括經1823所得意見或投訴，了解市民最關注的問題。

會計界盼公司註冊電子化 AI助查錯漏

就公司註冊申請，會計界立法會議員黃俊碩向本報表示，現時逾九成企業仍透過紙本提交公司註冊或更改董事資料等申請，這與業界習慣有關。他說現時部門要靠人手審批，包括簽名、住址及身分證號碼等資料及格式，如有錯漏要發回修正，來回需時一個月甚至數月不等。黃說，如果未及更新公司註冊處資料，會影響銀行查冊，耽誤企業處理銀行手續，不利經營。他建議部門將紙本申請掃描成電子副本後，由AI助核對資料錯漏以提升效率。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江向本報表示，圖則申請現時已可上載到屋宇署的網上系統提交，認為AI可協助審批圖則是否符合法定要求及技術要求。