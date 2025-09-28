明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屋署運署公司註冊處試AI助批申請 涵審批外地人申駕照及建築圖則等 孫東冀提升效率

【明報專訊】新一份《施政報告》提出政府設立「AI效能提升組」，先考慮與市民接觸面較大的部門，研提升效能。AI效能提升組副組長、創新科技及工業局長孫東在有線新聞節目《有理有得傾》表示，已跟3個部門基本上達成協議引入AI，包括公司註冊處審批申請、運輸署處理持外地駕照者在港駕駛的手續，以及協助屋宇署審批圖則等。各業界代表認為有望改善效率，其中中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培建議，除用AI識別文字助審批駕照申請，亦可用於申請分類，並全自動處理簡單個案。

孫東說，公司註冊處每年處理新公司的註冊申請、年度審核報告，需大量時間和人手；屋宇署審批建築圖則、審核報告亦然，他期望引用AI技術後提高效率。

汽車會倡AI按複雜度分類 簡單個案全自動

海外駕駛執照持有人在香港駕駛需申請「免試簽發」，惹「排隊黨」憑籌號招攬生意，運輸署上月宣布短、中、長期措施應對，署方當時提到正積極研究利用AI，加快審批及減少代辦需要。孫東表示，現時本地駕照續領可通過「智方便」在網上辦理，但辦理憑外地駕照在港駕駛的申請仍要大量人手審核，冀AI能解決問題。

李耀培建議，署方可用光學字符識別（OCR）技術自動讀取不同國家駕照上的個人資料、發證日期、准駕車型等，以AI自動檢查申請人是否符合居住要求、駕照有效性等，若識別出可疑個案，便優先轉交人手跟進；亦可用AI按申請複雜程度分類，簡單個案全自動處理。

孫東期望，今次選定的部門先做好示範作用，日後在政府其他部門推廣用AI提升效率，將參考不同參數，包括經1823所得意見或投訴，了解市民最關注的問題。

會計界盼公司註冊電子化 AI助查錯漏

就公司註冊申請，會計界立法會議員黃俊碩向本報表示，現時逾九成企業仍透過紙本提交公司註冊或更改董事資料等申請，這與業界習慣有關。他說現時部門要靠人手審批，包括簽名、住址及身分證號碼等資料及格式，如有錯漏要發回修正，來回需時一個月甚至數月不等。黃說，如果未及更新公司註冊處資料，會影響銀行查冊，耽誤企業處理銀行手續，不利經營。他建議部門將紙本申請掃描成電子副本後，由AI助核對資料錯漏以提升效率。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江向本報表示，圖則申請現時已可上載到屋宇署的網上系統提交，認為AI可協助審批圖則是否符合法定要求及技術要求。

上 / 下一篇新聞