洪水橋片區 擬年底雙信封招標

投多於一地或加分 人工島暫緩因優次

甯漢豪昨出席商台《政經星期六》表示，徵集意見時留意到有企業願開發多於一幅產業地，政府或調整招標條件，採取更進取策略，例如為投標多於一幅產業地發展商增加招標評分。

她又提及原計劃在洪水橋規劃約10公頃商業地，參考港鐵金鐘站概念，吸引企業進駐正動工的洪水橋站，但當局發現，要企業在鐵路站開通前投資會令他們不安心，故會參考內地「1.5級開發」概念，即初期先讓企業設立低密度設施，如展銷場、康體設施及臨時辦公用地等，之後再決定是否正式經營，以免土地長期丟空。

至於暫緩推展交椅洲人工島計劃，甯漢豪稱是優次問題，因未來10至20年會在北都發展約3000公頃土地，未來10年希望產出1800公頃熟地，並需努力招商引資，讓企業開發和建設上蓋等，若同時推進1000公頃人工島填海，會導致政府和市場人力和資金力量緊張，冀預留較鬆動空間，但認為人工島會是未來土地來源組成部分。