港聞

港聞二

防浪越堤 將軍澳牆後建牆明年完工 設於單車徑花槽高1米 臨海餐廳前研加臨時水擋

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」吹襲香港，引發風暴潮及「越堤浪」，導致多區水浸或衝擊沿岸設施，其中將軍澳海濱長廊多間臨海餐廳遭越堤浪冲毁玻璃及大門，大量海水湧入店內造成嚴重破壞。發展局長甯漢豪昨表示，餐廳所在的將軍澳海濱擋水牆已較海平面高出5米，但當局亦會在單車徑花槽位置多建一道1米高的擋水牆，冀明年完工；當局亦正和相關食肆商討，日後在臨海餐廳前提供充氣的臨時擋水設施。

甯漢豪昨出席商台《政經星期六》時表示，政府一直有策略管理香港海岸線，強調海岸線有數道「防線」，包括有20至30米寬的海濱長廊，具有休憩及緩衝風浪的雙重功能；亦有用作卸力的海堤傾斜石牆。不過，她稱今次將軍澳受海浪拍打的地方，縱使海堤及擋水牆合共高海平面5米，但似乎並不足夠。甯表示，當局正研究日後在臨海餐廳前，增設充氣的臨時擋水設施。

稱近年參考聯國及港經驗 研30地方防線

甯漢豪續稱，政府有參考包括聯合國等國際組織的數據，以及綜合本港每次颱風所汲取經驗，2021及2024年針對30多個地方研究，已提議為將軍澳海濱多加一道防線，在海濱長廊單車徑花槽位置增設1米高的擋水牆，期望明年完成有關工程。她表示部門人員亦為今次樺加沙吹襲香港的影響再研究，了解是否有其他地方有不足需改善。但她稱「天有不測之風雲」，即使有數據亦很難準確預測，因此需利用以往經驗學習及改進。

甯亦表示，渠務署購置的排水設施「龍吸水」起作用，預計會再添置；而署方亦利用自行研發的人工智能模型分析預測水浸地方，並向外發布。她表示，政府亦會分別對天然斜坡、人造斜坡及私人管理斜坡的鞏固、檢查及抽樣風險評估工作增加三成，加大力度防治山泥傾瀉。

將添置「龍吸水」 議員促道路用吸水物料

西貢區議員方國珊歡迎當局在短時間內落實改善措施，稱有風暴正接近本港，相信增設擋水牆和臨時充氣擋水設施，可紓緩接連風暴帶來破壞。但她認為隨着極端天氣更頻繁出現，當局長遠應研究在當區增設類似於銅鑼灣避風塘的離岸防坡堤，「中途堵截」越堤浪。她又建議當局研究在當區內陸道路改用吸水物料，減低水浸風險。

