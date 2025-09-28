明報新聞網
兩輔警押送求醫誤放疑犯 同袍登門尋回

【明報專訊】一名男疑犯日前到廣華醫院求醫後，被押解他的兩名輔警錯誤放走，警方發現事件後，隨即登門尋回疑犯，帶回警署。警方回覆查詢表示非常重視事件，交由油尖警區刑事部跟進。有資深警員估計是資訊或程序上誤會所致。

警方表示一直有既定程序和指引處理案件和被捕者，如發現個別人員涉違反程序或指引，定必嚴肅跟進，並按既定機制公平公正調查。

案中疑犯據悉為尼泊爾裔。警方上周四（25日）晚上接報一名醉漢在油麻地上海街一間士多持刀揮舞，警員到場以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名58歲男子。該疑犯其後由兩名輔警押解到廣華醫院求醫，可以出院，其間被兩名輔警錯誤放走。警方事後登門尋回疑犯，帶回警署，已獲准保釋候查。

有資深警員認為事件不常見，可能是資訊或程序上誤會所致。他說一般情况下，若疑犯在警署感不適需求醫，刑事調查隊員會轉交軍裝警員，並安排救護車送院，疑犯一般會鎖上手銬，除非特殊情况，舉例疑犯重傷至無法走動，或做醫療程序所需等，才會解開手銬。軍裝警員會全程陪同疑犯，求診後再押返警署，交回刑事調查隊繼續執法程序。

該資深警員稱，不論警員或輔警均有就相關程序受訓，而由於不排除疑犯「詐病」，警員會憑現場觀察和過往經驗等安排求診，一般會有兩名軍裝警員押解。

