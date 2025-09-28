明報新聞網
港聞

港聞一

昔日政商上流雲集 點心飄香人情味濃 名都筵席終散 華洋食客攜幼餞別

【明報專訊】自1990年在金鐘統一中心開業的老牌酒家「名都酒樓」，多年來吸引不少立法會議員、政商界光顧和設宴，昨日迎來最後一天營業。點心飄香35年，名都酒樓承載本港街坊乃至移民記憶，昨不乏外籍人士到場緬懷，觥籌交錯間可聽到粵英日法多種語言。曾定居香港的法國移民也來捧場，她形容酒樓儼然是其「家族史」的一頁，見證自己定居、誕下女兒又移民，慨嘆本港傳統美食漸減。有曾在統一中心工作的本地熟客三代同堂，憶述三十載光顧感受，卻未曾想到第一次帶孫女品嘗美食，已再沒有下次。

法籍熟客專程到場懷緬

位於統一中心4樓的名都酒樓昨日最後一天營業，中午茶市時段茶客絡繹不絕，有食客需等逾半小時才可入座，現場不少熟客在門口的點心車「打卡」。現居馬來西亞、來自法國的Laurence是食客一員。她說自己1995年來港定居，其後就經常光顧名都酒樓，最常點蛋撻、燒賣等點心。

Laurence憶述，初來港時需辦理證件，因名都酒樓距離法國總領事館較近，於是前來用膳，這亦是她光顧第一家提供點心的港式酒樓。當時還懷有身孕的她後來在港誕下女兒，女兒現時在銅鑼灣工作，近期從馬來西亞回港探親的她，昨亦特意與子女前來向名都告別。

Laurence盛讚名都酒樓食品質素佳，點心出爐新鮮熱辣，不存在預製，「（我們）吃點心就一定會來這裏」，她又說，各類新式食品在港發展擠佔了傳統港式美食舖位，強調對名都酒樓結業感非常傷心。Laurence的兒子笑稱，家人30年來幾乎只在名都酒樓吃點心，預料再難找到相似酒家。

楊婆婆一家三代同堂昨到名都用餐。楊婆婆說以前在統一中心工作，自酒樓開業便常來光顧，對其結業感不捨，她認為酒樓服務充滿人情味，食物味精不多，雖價格偏貴但品質有保證。楊婆婆的女兒說，昨收到母親電話說要「請佢哋食飯」，笑稱平日甚少光顧名都，今次帶上小朋友來體驗；而對於小朋友而言，今次是第一次，亦是最後一次。楊婆婆還向記者稱因常來飲茶，經理免去他們全桌茶位費。

員工盛讚老闆心地好出糧準時

在名都工作25年的員工陳女士和蘇女士說，她們均已屆退休年齡，相信之後很難找工作，故名都結業後或考慮退休。二人又盛讚老闆，稱其他酒樓或會拖糧，但名都一向準時出糧，即使結業亦未拖欠半分工錢。蘇女士說，名都酒樓管理層一向體恤員工，經常關心她們工作是否辛苦，「經常拍膊頭向我們說『辛苦了』」。

名都酒樓現址今年6月以3.544億元售予香港科技大學。科大昨回覆本報查詢稱，校方最近達成一項購入金鐘統一中心單位的協議，該單位將用於教學相關用途；校方商學院一直在市區商業中心設有教學設施，以便就讀商學院課程的學生上課及交流。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

