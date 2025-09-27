明報新聞網
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重

【明報專訊】香港學童壓力備受關注。香港兒科醫學會同3間大學合作調查，結果顯示，喺2024/25學年香港學童快樂指數有6.85分（10分為滿分），比舊年升0.1分，亦係近3年新高。不過，小六生喺多方面嘅指數都錄得下跌，而且被欺凌嘅情况較嚴重。

團隊訪問咗3734名小四至中三嘅學生同116個教師，分別來自10間小學同8間中學。結果顯示，除咗快樂指數，「學童生命價值感」亦由舊年6.74分回升至6.9分；不過小六生喺多方面嘅指數都下跌，如「校園幸福感」、「堅毅指數」等，其中「生命教育指數」得3.65分（5分為滿分），係近3年最低，亦較前一年跌6%。

25%話遇過肢體欺凌

至於校園欺凌，整體「校園無欺凌指數」有3.72分（5分為滿分），微升0.9%。不過，調查反映小學欺凌情况嚴重過中學，又以小六最嚴重。受訪小學生有23%至29%話遇到語言欺凌，20%至25%話受到肢體欺凌，當中小六生被語言及肢體欺凌嘅比例分別係28.7%同25.4%。至於中學，表示被欺凌嘅受訪者比例普遍唔超過20%。

嶺大STEAM教育及研究中心教授何濼生分析，小六生快樂指數下跌同升中壓力、家長期望有關。港大臨牀醫學院兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強就建議學生保持充足睡眠同運動、少用電子產品。

