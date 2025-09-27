明報新聞網
【圖輯】蝸．心

【明報專訊】她，獨力照顧3名子女，閒時口中念念有詞，添香拜觀音向神明祈許。她，認真工作無暇自顧，多年夢想是擁有一部洗衣機。他，閱報無數，休假時流連快餐店消磨時間，用力撫慰思親之情。本圖輯連月數度採訪3名葵涌劏房街坊會成員，邀請大家一起想像劏房戶的生活。

文、圖 廖凱霖

「千手千眼無礙大悲心陀羅尼……」每天送子女上學後的阿麗會在家中誦讀經文，因為念經令她心情平和，不再苦苦想像自己住在更大的屋、或是成功上公屋。踏進阿麗的家，不難發現她是個虔誠的信徒，約110方呎、擠了4人的劏房，仍有一個金光閃閃的神枱，擺放觀音像、新鮮水果和盛開的百合花。

阿麗原住在山上的寮屋劏房，去年因腳傷不便走山路，所以在市區以月租6800元租住百呎劏房，與3個子女同住。市區劏房租金比寮屋劏房貴兩成半，位置雖然方便，但空間變得狹窄，家裏只能放一張碌架牀，亦令正值青春期的子女發生更多爭執，因此她一直在物色更好、更大的單位。

生活不如意時有人會寄託神明，亦有人不知如何抒發，久久屈藏於心，結成病。今年50歲的阿美原本與二哥二嫂合租村屋，哥嫂成功上公屋後，她獨自租住劏房，至今長達19年。逐漸地，她失去生活的動力，只管把精神投放工作以維持生計，長期忽視自己的家居環境，出現囤積問題，「出出入入都有困難……有時要爬出去」。擠迫的劏房令她發現，洗衣服竟是一種奢侈。現在，她每星期到社區中心用公用的洗衣機和乾衣機，坐在「大眼雞」前的她，不厭其煩地看它左轉右轉，心裏希望的是家裏能有一部洗衣機。

街坊會的成員以婦女居多，亦有少數獨身男性。今年68歲的阿榮數年前出現家庭問題，變賣居屋後獨自住在約70呎的劏房，現時依賴兼職保安員的工作供養兩名女兒。生活發生變化後，阿榮長期心情低落及失眠，患上輕微抑鬱症，需服藥控制病情。為免自己在狹窄的家裏胡思亂想，休假時他會流連快餐店、公園及康健中心等地，看報紙、聽電台，一直至深夜才回家。

立法會昨日通過規管劏房框架的法例後，合標準單位將命名為「簡樸房」，準則包括面積至少86平方呎、必須有窗及獨立廁所等，並設1年登記期及3年寬限期。阿榮自知單位面積不符簡樸房標準，擔心業主收回單位，他便流離失所。他認為簡樸房只是「改過個名」，無法改變劏房戶生活質素，建議政府加建公屋和過渡房屋，加快上樓。阿美則擔心房租會因而上升，搬家也要重新適應環境和鄰居，尤其她對聲音十分敏感，不容易找到適合的單位。阿麗希望政府能為在過渡期找不到居所的人提供臨時安置方案，以免影響子女學習。

風水玄學認為改個好名就能帶來好運，若說劏房在人的心上𠝹出裂痕，簡樸房又能否令人心歸簡樸？

