瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬

【明報專訊】婚禮公司Heywedd前年向顧客聲稱位於元朗錦田的草地婚禮場地可供車輛直達，惟有顧客發現渠務署在通往場地的道路設「不得進入」告示，Heywedd公司及董事早前承認15項「就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪，案件昨日在觀塘裁判法院判刑。裁判官表示，控方亦無法反駁為何在某些時候公眾可自由使用涉案道路，接納被告並非故意誤導顧客，同時強調被告亦知道涉案道路使用權「有些問題」，最終判董事180小時社會服務令、公司罰款14.4萬。
公司董事判社服 官相非故意誤導
面對12項控罪的涉案公司董事鍾家杰早前承認3項控罪，餘下9項獲不提證供起訴；他同時代表涉案公司OUT-FO Limited（商業名稱為Heywedd）承認12項傳票控罪。
裁判官彭亮廷判刑時稱，案中12對新人向海關舉報，其中一對願在其他場地辦婚禮，其餘11對已花約6萬至13萬元購買婚禮套餐的新人不願接受替補安排，同時不獲退款，部分人已就事件展開民事訴訟。彭官提到，在某些時候公眾可駕車使用涉案道路，使用過程不受政府人員限制，亦毋須登記，接納被告並非存心誤導新人涉案場地可供車輛直達，但被告也曾收到消息稱涉案道路不能再讓公眾自由使用，形容作為婚姻統籌的被告有「不可推卸的責任」。
官：若非以低一級罪責檢控 可以判監
彭官續稱，當事主知道婚禮不能於戶外舉行，必然感到失望，惟大部分人不獲退款，無疑增添了多一分煩惱，有人更要面對民事訴訟，批評涉案公司沒從消費者角度思考。
彭官說，若非控方同意以「較低一級」罪責，即被告沒盡「應盡努力」為檢控基礎，法庭可判被告監禁。彭官最終基於被告已停運涉案公司、不良銷售手法持續數月、公司收取事主近100萬元等因素，判被告鍾家杰180小時社服令，另判涉案公司罰款14.4萬元。