啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試

【明報專訊】政府昨日向觀塘區議會提交文件，公布百度擬與中旅合作，在啟德及九龍灣一帶測試自動駕駛車輛，途經啟德郵輪碼頭鄰近的青年驛站、啟德站、AIRSIDE、九龍灣零碳天地等，預計一周7日每天作不載客測試，早晚繁忙時段除外；若啟德體育園有大型活動，會配合警方安排暫停測試。

據文件指出，測試路線總長約23公里，九龍城區涉約14.5公里，觀塘區則涉約8.5公里。啟德和九龍灣分別有3輛自動車同時作不載客測試。自動車於周一至周六凌晨1時至5時、早上10時至下午4時、晚上8時至11時測試；周日則朝8晚10均可測試。

百度於文件指出，測試期間車上會有一名後備操作員（為本地居民，至少具10年以上駕駛經驗，並完成不少於由百度提供的100小時全職駕駛培訓），行經施工路段及必要時會接管車輛，確保安全。自動車行經太子道東（西行）及啟禮道時亦會改為手動操作。

有後備操作員 會購三保

百度強調，去年底已在北大嶼山開始測試自動車，至今累積測試逾2萬公里，其間未有發生意外；而自動車會依照現行法規配備規定的第三者風險保險，以保障公眾利益。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽稱，據了解項目初步目標行駛數萬公里，料測試3至6個月蒐集數據。他期望政府交代日後應用自動駕駛的長遠規劃，建議一些交通配套不完善地段可優先實行，例如海濱段與段之間的連接、鯉魚門至油塘港鐵站等。

九龍東議員、工聯會鄧家彪稱，期望百度及當局交代逐步擴展測試時間及範疇的時間表，每兩個月公布測試數據，若測試時發生意外亦應通報公眾。運輸署回覆稱，若批准及擴大測試路段，會發新聞稿和更新網頁詳細交代。

