水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門

水上的士新航線於周六、周日及公眾假期從尖沙嘴九龍公眾碼頭一號梯台開出，暫每日兩班，分別為上午11時40分及下午3時40分。鯉魚門回程時間為下午12時30分及4時30分。

民建聯立法會議員顏汶羽稱，鯉魚門經政府和旅遊業界改造後有更多景點，新建登岸設施令交通變得更方便，有望吸引更多旅客前往，而新航線可方便旅客穿梭維港兩岸多個旅遊景點。

軍艦訪港 前後4日渡輪服務調整

另外，解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」、登陸艦「沂蒙山艦」將於10月1日及2日開放供市民登艦參觀，運輸署昨宣布因應本月30日和10月3日的海上特別交通措施，包括停航及調整發船時間等，其中來往中環與長洲、梅窩、愉景灣、馬灣的渡輪部分班次會取消。

另外，9月30日及10月3日上午，港內線渡輪也有服務調整，灣仔-尖沙嘴、中環-尖沙嘴、北角-紅磡、北角-九龍城、中環-紅磡、北角-觀塘、水上的士、西灣河-觀塘、西灣河-三家村共9條港內渡輪航線，或會因應情况而需臨時調整服務，最多約30分鐘。