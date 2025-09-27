明報新聞網
港聞

港聞二

水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門

【明報專訊】靠近鯉魚門「海鮮街」的新碼頭已落成，運輸署公布於10月1日（國慶假期）至4日，以及逢周六、周日及公眾假期，以試辦形式開辦尖沙嘴至鯉魚門水上的士新航線，並會途經尖東，成人收費50元（普通船）及80元（豪華船）。

水上的士新航線於周六、周日及公眾假期從尖沙嘴九龍公眾碼頭一號梯台開出，暫每日兩班，分別為上午11時40分及下午3時40分。鯉魚門回程時間為下午12時30分及4時30分。

民建聯立法會議員顏汶羽稱，鯉魚門經政府和旅遊業界改造後有更多景點，新建登岸設施令交通變得更方便，有望吸引更多旅客前往，而新航線可方便旅客穿梭維港兩岸多個旅遊景點。

軍艦訪港 前後4日渡輪服務調整

另外，解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」、登陸艦「沂蒙山艦」將於10月1日及2日開放供市民登艦參觀，運輸署昨宣布因應本月30日和10月3日的海上特別交通措施，包括停航及調整發船時間等，其中來往中環與長洲、梅窩、愉景灣、馬灣的渡輪部分班次會取消。

另外，9月30日及10月3日上午，港內線渡輪也有服務調整，灣仔-尖沙嘴、中環-尖沙嘴、北角-紅磡、北角-九龍城、中環-紅磡、北角-觀塘、水上的士、西灣河-觀塘、西灣河-三家村共9條港內渡輪航線，或會因應情况而需臨時調整服務，最多約30分鐘。

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
