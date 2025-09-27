明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作

【明報專訊】立法會財委會昨日審議通過政府申請10億元設立「香港人工智能研發院」，以支持其首5年營運。創新科技及工業局、數字辦向財委會提交文件提到，料研發院明年成立及投入運作，致力透過多元化財政來源，「逐步達至自負盈虧形式運作的目標」。研發院料聘用110人，其中行政總裁年薪約400萬元。

多元化財源 冀逐步自負盈虧

政府向財委會交代，數字政策專員會擔任人工智能研發院的新分目撥款管制人員，數字辦將與研發院簽訂「行政及財務安排協議」，詳細說明財務安排和資金使用情况。創科局長孫東昨在會上表示，其他現有公營研發機構都有向立法會提交詳細財務情况，人工智能研發院此後會有同樣安排。

當局在文件介紹，10億元承擔額將分佈在5個財政年度使用，在首兩個年度（2026/27、2027/28）的估計現金流分別為2.98億及2.92億元，之後3個年度會由1.86億元逐步減至第5個年度的9200萬元。

選委界議員陳沛良昨問政府按何基礎計算研發院未來收入比例，數字政策專員黃志光解釋，估算是按內部及外聘顧問所得，料研發院首兩年會慢慢建立業務網絡，並在業界與學界建立認受性，逐步在中下游形成收入，舉例支援政府或公營機構的研發項目，以及就知識產權與業界分紅；研發院亦可為不同業界提供顧問及技術配對等服務，料來自業界的收入會在第三個年度起增加，逐步增至每年兩三億元。

來自業界年收入料逐步增至3億

營運支出分配方面，當局料40%開支為為研發項目相關；27%用於研發人員、人工智能技術顧問、市場推廣及產業合作等業務，以及其他行政員工薪酬；算力支出佔16%；其他一般營運開支佔17%。

CEO年薪400萬 研發人員過百萬

按當局計劃，研發院會通過公開招聘分階段增聘員工，預計首兩年約50人，5年後約有110名員工，科研人員比例將逐漸增加。當局亦建議初期先成立一個由行政總裁等要員組成的約10人核心行政小組。

議員江玉歡問及員工薪酬水平，黃志光透露行政總裁薪金要具吸引力，預計年薪約400萬元；營運總監年薪約250萬元以上；研發人員平均年薪約112萬元。

上 / 下一篇新聞

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」