人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作

多元化財源 冀逐步自負盈虧

政府向財委會交代，數字政策專員會擔任人工智能研發院的新分目撥款管制人員，數字辦將與研發院簽訂「行政及財務安排協議」，詳細說明財務安排和資金使用情况。創科局長孫東昨在會上表示，其他現有公營研發機構都有向立法會提交詳細財務情况，人工智能研發院此後會有同樣安排。

當局在文件介紹，10億元承擔額將分佈在5個財政年度使用，在首兩個年度（2026/27、2027/28）的估計現金流分別為2.98億及2.92億元，之後3個年度會由1.86億元逐步減至第5個年度的9200萬元。

選委界議員陳沛良昨問政府按何基礎計算研發院未來收入比例，數字政策專員黃志光解釋，估算是按內部及外聘顧問所得，料研發院首兩年會慢慢建立業務網絡，並在業界與學界建立認受性，逐步在中下游形成收入，舉例支援政府或公營機構的研發項目，以及就知識產權與業界分紅；研發院亦可為不同業界提供顧問及技術配對等服務，料來自業界的收入會在第三個年度起增加，逐步增至每年兩三億元。

來自業界年收入料逐步增至3億

營運支出分配方面，當局料40%開支為為研發項目相關；27%用於研發人員、人工智能技術顧問、市場推廣及產業合作等業務，以及其他行政員工薪酬；算力支出佔16%；其他一般營運開支佔17%。

CEO年薪400萬 研發人員過百萬

按當局計劃，研發院會通過公開招聘分階段增聘員工，預計首兩年約50人，5年後約有110名員工，科研人員比例將逐漸增加。當局亦建議初期先成立一個由行政總裁等要員組成的約10人核心行政小組。

議員江玉歡問及員工薪酬水平，黃志光透露行政總裁薪金要具吸引力，預計年薪約400萬元；營運總監年薪約250萬元以上；研發人員平均年薪約112萬元。