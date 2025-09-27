土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購

【明報專訊】樓市回穩，市建局加快推動市區重建步伐，昨向土瓜灣明倫街/馬頭角道及土瓜灣道/馬頭角道發展計劃的受影響業主提出收購建議，是繼本月4日向皇后大道西／桂香街發展項目業主提出收購物業建議後，不足一個月內再提收購建議。市建局稱向明倫街項目的自住業主，提出以實用面積每平方呎13,891元收購，相當於同區7年樓齡單位的呎價；業主亦可選擇在原址興建新發展項目內「樓換樓」，惟呎價較2022年6月同區土瓜灣道/榮光街項目17,798元收購價下跌22%。