土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購

【明報專訊】樓市回穩，市建局加快推動市區重建步伐，昨向土瓜灣明倫街/馬頭角道及土瓜灣道/馬頭角道發展計劃的受影響業主提出收購建議，是繼本月4日向皇后大道西／桂香街發展項目業主提出收購物業建議後，不足一個月內再提收購建議。市建局稱向明倫街項目的自住業主，提出以實用面積每平方呎13,891元收購，相當於同區7年樓齡單位的呎價；業主亦可選擇在原址興建新發展項目內「樓換樓」，惟呎價較2022年6月同區土瓜灣道/榮光街項目17,798元收購價下跌22%。
較3年前同區呎價跌22%
至於明倫街項目非住宅物業，以及土瓜灣道重建項目工業樓宇物業，市建局會按相關收購政策，向受影響業主提出收購建議。 兩個重建項目分別涉及821個及113個業權，所有業主有60日時間考慮收購建議，當業主接受建議並完成收購手續後，市建局會向合資格的租客提供特惠津貼，他們亦可選擇安置安排，以替代特惠津貼。
或可選新建項目「樓換樓」
明倫街項目總樓面面積約79,720平方米，商業樓面面積約10,500平方米（不包括約1000平方米非住宅樓面面積作社區設施用途），住宅樓面面積約68,220平方米。該項目受影響人口約2,234，受影響住戶約989伙。
土瓜灣道項目總樓面面積約59,120平方米，商業樓面面積約7,820平方米（不包括約500平方米非住宅樓面面積作社區設施用途），住宅樓面面積約50,800平方米。