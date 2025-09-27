明報新聞網
港聞

港聞二

父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕

【明報專訊】再有人因「樺加沙」襲港期間追風逐浪被捕。本港周三（24日）懸掛10號風球，警方稱當日社交媒體流傳短片，顯示兩名成人帶同兩名男童到堅尼地城新海傍、近加多近街交界岸邊觀浪。經翻查閉路電視後，警方昨午在西區一住宅單位，以涉「疏忽看管兒童」拘捕兩人，即46歲本地男子及33歲非華裔女子，分別是涉事男童父親及家庭傭工，昨已獲保釋。

西區警區刑事總督察張蔚珊昨稱，事發時堅尼地城新海傍海面有湧浪，海水冲上行人路，被捕人仍帶同兩名小童逗留拍照，極有可能被大浪捲走。她指行動中，在同一單位找到兩名分別4歲及6歲男童，經初步檢查並無受傷。至於涉事男童的母親是否知情，若知情需否負上刑責，張稱連同有否疏忽照顧兒童，及兒童有否受到不必要傷害等，將是警方調查方向。

前日（25日）起一連兩日，西區刑事部已展開兩輪拘捕行動，共拘捕4人，涉因在颱風襲港期間帶同年幼子女前往海邊或高危地點「追風逐浪」，而觸犯「疏忽看管兒童」罪。其中帶同男童到海怡半島觀浪的兩名非華裔女子，前日被扣查，昨已獲准保釋。

「樺加沙」襲港期間，有一家四口在柴灣嘉業街觀浪時母子被浪捲走，父親落海救人同告遇溺。截至昨早，40歲父親已出院，而38歲母親及5歲男童均情况穩定。至於涉事父母會否被捕，張蔚珊昨稱就相關人士行為會有隊伍跟進。

男子10號波下游泳遭檢控

另外，警方周三中午接報指一名男子涉於10號風球懸掛期間，在屯門青山公路一已封閉的公眾泳灘游泳。警員當日接報到場，向該男子發警告，他其後離開現場。警方青山分區經進一步調查，昨向法庭申請傳票，將檢控該名54歲姓戴男子，涉違《泳灘規例》。

相關字詞﹕泳灘規例 對所看管兒童或少年人虐待或忽略 追風逐浪 樺加沙

