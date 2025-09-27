明報新聞網
港聞

港聞二

不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」日前襲港，多區有大樹倒塌。長春社在風暴後觀察，發現九龍公園一棵列入「古樹名木」名冊的大葉合歡（編號LCSD YTM/70） 亦被吹倒。至於愛民邨倒塌的印度橡樹（又稱印度榕），房屋署指出，該樹已種植約40年，承載深厚集體回憶，房屋署希望以妥善方式延續這棵樹木的生態與情感價值，會嘗試培育合適的枝條，希望能栽種新樹苗，並重新種回愛民邨的合適位置。

愛民邨老樹研重種

房屋署稱，愛民邨的印度橡樹種植在一個園景地上，指其樹根能夠四周橫向伸展，並如大多數的樹木般在地表向下約一米的土層中生長，指該樹狀况健康，署方人員最近一次為該樹巡查及修剪是在今年9月4日。房署估計樹林倒下，是由於位於兩幢公屋樓宇之間，樺加沙吹襲時，強風集中吹襲樹木，終致不抵風力而倒下。

塌木擬製成工藝品

房署稱會嘗試把印度橡樹的枝條再培植，而樹幹等木材，已聯絡邨內非政府機構，計劃將部分木材再造，製作成具紀念意義的工藝品或設施，回饋社區，而餘下的樹木斷枝等，將運往Y．Park [林．區]循環再造。

九龍公園內的古樹大葉合歡亦嚴重傾側，發展局稱正審視古樹狀况並研究最合適的跟進方案。該局稱政府一向注重古樹名木的保育，樹木管理部門每年會為古樹名木做最少兩次詳細樹木風險評估，而若古樹名木受損嚴重或倒塌而對公眾構成危險，則可能需要移除樹木。

長春社昨日在多區觀察塌樹情况，稱抵擋不了暴風而損毁的樹種，主要有洋紫荊、黃槿、盾柱木、鐵刀木、大葉榕、細葉榕、石栗和台灣相思等。長春社指出，環境位置是另一重要因素，如種近路旁，有一邊完全沒有生長空間；樹穴或花槽結構限制根部生長；在高地、海邊或空曠的地方等，斷樹和塌樹的情况都特別嚴重，而種植在海邊當風位置，有些是整棵樹連根球和泥土一同拔起。

相關字詞﹕大葉合歡 印度橡樹 塌樹 樺加沙

