網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入

勞工處：不可以年假抵風假

勞工處亦回覆稱，僱主不可利用僱員在《僱傭條例》下的年假、法定假日或休息日，抵消因惡劣天氣或「極端情况」而未能上班工作的時間。

事緣本周中超強颱風樺加沙襲港期間，店方於社交平台Threads交代全線分店於周三（24日）暫停營業。有自稱員工者留言指店方於更表上將當天附註為「AL（年假）」，引來網民批評店方做法刻薄。

A-1：或有新員工未達條件

A-1 Bakery表示，該店一直以「額外假期日」計算因惡劣天氣導致暫停營業的假期，提及可能有新員工因未達按月份計算的鼓勵條件，而無法以「額外假期日」申請假期，「可能在參照餘假時誤以為假期被扣減」。店方亦否認曾因颱風停業而扣除員工的例假或大假，認為事件與「系統、條件內容詳情及溝通語句」有關，而引起部分員工誤解，店方已主動向勞工處初步諮詢及即時檢討，包括但不限於將會改善及加強條件內容細節或陳述工作。

根據《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》，僱主不應因為惡劣天氣及「極端情况」扣減僱員的工資、勤工獎或津貼。工聯會議員鄧家彪認為，獎勵假與勤工獎同屬「條件性獎勵」，同樣應在守則涵蓋範圍內，而A-1 Bakery屬知名連鎖店、「有頭有面」，若無視政府的提醒和呼籲，屬「十分不公義」，認為該店應主動補足僱傭權益保障。他指員工未必願為一年一兩次的風假訴諸法庭，認為勞工處應介入。