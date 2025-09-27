3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標

3幅地皮中，兩幅商業地早年曾招標，2019年1月先推出第4C區5號商業/酒店用地，最高可建樓面61.23萬平方呎，截標前估值約85.72億至94.9億元，每呎樓面地價約1.4萬至1.55萬元。當年地政總署收到9份標書，但出價未達底價，最終流標。

2019年5月政府再推出第4C區4號商業/酒店地，可建樓面約86.31萬平方呎，截標前估值82億至112億元，每呎樓面地價9500至1.3萬元，共6間發展商或財團競爭，終由第4B區4號住宅地中標者高銀金融或相關人士以逾111.244億元投得，除成首幅批出跑道區商業地外，每呎樓面地價12,888元更創東九商業地呎價新高，但翌月高銀或相關人士稱當時經濟不穩而棄購。同年9月政府再推售地皮，5份標書入標價均未達底價而流標。

住宅地上年度列賣地表 未推售

另原為商業地後來改劃的第4B區5號住宅地，曾為2024/25年度賣地表其一出售地皮，估計可建樓面113萬平方呎，但一直未推售，市場估值約50.9億元，即每呎樓面地價約4500元。