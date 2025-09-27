明報新聞網
港聞

港聞一

3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標

【明報專訊】政府首度交代啟德智慧綠色集體運輸系統財務安排，撥出跑道區3幅共3.65公頃土地發展權予未來專營公司。有關土地分別為第4B區5號住宅地、第4C區4號及第4C區5號商業地，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚估計，商業地每呎樓面地價約3000至3300元，而住宅地每呎樓面地價約5000元，3幅土地估值逾100億元。

3幅地皮中，兩幅商業地早年曾招標，2019年1月先推出第4C區5號商業/酒店用地，最高可建樓面61.23萬平方呎，截標前估值約85.72億至94.9億元，每呎樓面地價約1.4萬至1.55萬元。當年地政總署收到9份標書，但出價未達底價，最終流標。

2019年5月政府再推出第4C區4號商業/酒店地，可建樓面約86.31萬平方呎，截標前估值82億至112億元，每呎樓面地價9500至1.3萬元，共6間發展商或財團競爭，終由第4B區4號住宅地中標者高銀金融或相關人士以逾111.244億元投得，除成首幅批出跑道區商業地外，每呎樓面地價12,888元更創東九商業地呎價新高，但翌月高銀或相關人士稱當時經濟不穩而棄購。同年9月政府再推售地皮，5份標書入標價均未達底價而流標。

住宅地上年度列賣地表 未推售

另原為商業地後來改劃的第4B區5號住宅地，曾為2024/25年度賣地表其一出售地皮，估計可建樓面113萬平方呎，但一直未推售，市場估值約50.9億元，即每呎樓面地價約4500元。

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
