啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標

須自資建造營運 完專營期交還政府

啟德集運系統全長約3.5公里，由高架車道及6個高架車站組成，連接啟德郵輪碼頭、港鐵啟德站，途經啟德空中花園及體育園等。運輸及物流局昨向立法會提交文件，預計系統服務沿線約3萬居住人口、2萬就業人口，以及每日因毗鄰旅遊及體育設施等衍生的7000客量，每小時單方向最高載客約6000人。

局方提出啟德系統以BOT模式推展，會公開招標專營公司融資、設計、建造、營運和維修，鼓勵本地、內地及海外營運商參與，專營期結束後須將系統擁有權交還政府。

一住宅地兩商業地 料建高架車廠

以往BOT模式一般即代表項目由私營機構出資，但當局今次向機構批地補貼，沿線佔地約3.65公頃啟德第4B區5號住宅地、第4C區4號和5號的商業/酒店地將以「象徵式地價」批予中標者，4C區兩幅地料建高架車廠（見圖）。

局方解釋，啟德項目預期營運成本較重鐵低，可收支平衡或有「些微」利潤，但預期利潤不足以涵蓋前期建設等大量資本投入；假設專營權20年，估計扣除預計總開支後，總收入現值將小於預期資本回報。當局形容，今次以「公共運輸導向發展」模式提供財務資助，將系統周邊用地物業發展權批予專營公司。

擬須交擔保金 東九洪水橋採類似方式

當局亦提到，為確保中標者財政穩健並有足夠能力推展項目，會考慮財務審查，並設「保底條款」，列明專營公司須在整個項目周期內向政府提供擔保及履約保證金等，並定期提交審計帳目。

局方預計系統今年第四季招標、明年第四季批出合約，目標2027年動工，2031年通車。局方亦表明，東九龍和洪水橋/厦村運輸系統將採用類似今次方式，兩系統預計明年招標。

張欣宇：需自行計數業界分歧 田北辰關注票價

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇分析，以往港鐵「鐵路加物業」方式雖同涉批地，但當局對港鐵扣除補地價資助是雙方就發展成本「傾出來」，今次投標者則要自行計算土地價值是否足以支持發展成本。據他了解，業界對此有分歧，擔心系統有流標風險。張認為商業地估值較波動，倡當局考慮容許商用地建車廠後上蓋發展住宅。

立法會發展事務委員會副主席林筱魯稱，跑道區住宅不少單位仍未售出，估計3幅地對市場吸引力有限。林又稱，內地建系統造價便宜，但在港要重新設計以符合本地要求，造價或較內地高好幾倍，內地營運商又不熟悉本地房產市場，相信不少或感難計數。

實政圓桌田北辰則相信政府曾向市場「摸底」才提批地，不擔心無人投標，但土地價值會影響投標者計算得益，若物業發展回報低，票價需較高才止蝕，關注日後票價水平。九龍中楊永杰則稱，不少內地企業目標以香港作跳板進軍海外，相信「蝕少少」亦不介意；又認為市場看淡啟德只是「雞與雞蛋」問題，系統建成後區內交通變方便，地產市道會向好。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676