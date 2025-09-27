明報新聞網
港聞

港聞二

灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美

【明報專訊】前幾日外出尋找採訪線索的時候，在一間提供愛心餐的素食店遇到一名剛從附近「海幢寺」閒逛至此的女士，該女士驚訝於怎麼會有年輕人也來這裏「食齋」，而我也驚訝於本是工作時間，看起來像Office Lady的她怎麼會得閒去逛寺吃素。

傾談後得知，女士祖籍上海，父親年輕時憑藉一腔熱血到新疆支教（支援落後地區教育工作的志願服務），一去就是一輩子，而女士也是在新疆出生，其後在廣州上學、工作及定居。「我自己開公司，但每周都會留一天時間讓自己放空。」除了「放空」，女士也堅持了1000天的晨間冥想，「剛開始冥想只是想多一個解壓途徑，但後來找到一個平衡後，我發現冥想可以幫助解決很多現實中的問題」。

筆者聽着覺得非常奇妙，只是坐着冥想怎麼可能解決現實問題？女士解惑道：「冥想可以讓人進入非常放鬆的狀態，而在這個狀態下，是不會受現實各種外界因素影響，因此腦袋中會跳出一些平日想不到的解決方法。」更有甚者，該女士說自從開始冥想後，從未有過任務或計劃沒有完成的情况，只因每日冥想中腦袋會自動浮現出自己平時想不到，或可能已臨近期限、可能會發生變故但自己並未意識到的事情。

或許冥想本身並沒有她說的那麼厲害，但讓人暫時跳出日常的漩渦，換一個角度看世界，對身處快節奏生活的人來說，這份片刻的「放空」也許正是最難得的。

文：尚東美

