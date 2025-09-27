明報新聞網
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際

【明報專訊】粵港澳大灣區節水產業創新發展大會暨博覽會9月23日在廣州召開，水務署長黃恩諾出席大會，並參加粵港澳大灣區節水產業聯盟成立及啓動儀式。黃恩諾稱，內地在節水科技、創新應用上有優勢，而香港可以集合最新政策和理念，有如球隊共同合作「打向國際」，向世界展示「灣區方案」。

黃恩諾稱，面對全球氣候變化，水資源可持續管理對高度城市化的大灣區至關重要，強調香港優勢在於「內聯外通」。他曾帶外國專家到內地考察，看到內地在智慧水務尤其是應用方面很強，包括智慧監控、自動化及數字孿生（digital twin）等。他解釋，數字孿生即數碼化的虛擬模型，「譬如一間水廠，我們不可以隨便改動其運作，但虛擬的『孖生』模型就可以試到很多東西」。

優勢互補 向世界展示智慧水務

黃又表示，節水聯盟的成立能有效整合區內技術、政策及市場資源，構建節水科技創新與產業協作平台，香港可與大灣區兄弟城市互相利用優勢，「像一隊球隊有後衛、前鋒、翼鋒，大家角色很分明，我們將這隊球隊打向世界」，向國際展現國家在智慧水務與節水科技的實力、提供「大灣區方案」。

當日成立的粵港澳大灣區節水產業聯盟有超過90個會員單位，包括企業、大專院校及水務機構，當中有香港水務技術專業人員協會、香港水喉潔具業商會、英國特許水務及環境管理學會香港分會、香港水務安全學會等。同日舉辦的博覽會則展出內地及港澳企業的最新節水裝備及技術。

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
