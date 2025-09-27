九市速遞：節水科技兩地合作闖國際

黃恩諾稱，面對全球氣候變化，水資源可持續管理對高度城市化的大灣區至關重要，強調香港優勢在於「內聯外通」。他曾帶外國專家到內地考察，看到內地在智慧水務尤其是應用方面很強，包括智慧監控、自動化及數字孿生（digital twin）等。他解釋，數字孿生即數碼化的虛擬模型，「譬如一間水廠，我們不可以隨便改動其運作，但虛擬的『孖生』模型就可以試到很多東西」。

優勢互補 向世界展示智慧水務

黃又表示，節水聯盟的成立能有效整合區內技術、政策及市場資源，構建節水科技創新與產業協作平台，香港可與大灣區兄弟城市互相利用優勢，「像一隊球隊有後衛、前鋒、翼鋒，大家角色很分明，我們將這隊球隊打向世界」，向國際展現國家在智慧水務與節水科技的實力、提供「大灣區方案」。

當日成立的粵港澳大灣區節水產業聯盟有超過90個會員單位，包括企業、大專院校及水務機構，當中有香港水務技術專業人員協會、香港水喉潔具業商會、英國特許水務及環境管理學會香港分會、香港水務安全學會等。同日舉辦的博覽會則展出內地及港澳企業的最新節水裝備及技術。