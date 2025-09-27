林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人

被告林卓廷（48歲）涉違反《立法會（權力及特權）條例》，被控兩項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。林答辯稱「法官閣下，我不認罪」。控罪稱，林2019年5月11日與朱凱廸、范國威、郭家麒及區諾軒在立法會襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍的議員，即陳恒鑌及周浩鼎。

控方代表為高級助理刑事檢控專員蕭啟業、高級檢控官勞泳珊；林由大律師黃錦娟、管致行和郭雅媛代表。

需時討論承認事實 押後至周一

控方表示，控辯雙方需時討論承認事實的其中一部分，另外涉案影片有雜聲，故辯方需向林索取指示，以確認謄本內容。辯方補充，下周一或可傳證人作供，但現需確認影片內「邊個人講過咩說話」，故申請押後案件。

另擬召立會時任秘書

鄭官最後問及控方的證人安排。控方稱，會傳召兩名證人作供，或另傳召一名證人供辯方盤問。據悉，這3名證人分別為陳恒鑌、周浩鼎及一名立法會時任秘書。

散庭時林卓廷向旁聽者揮手。同案認罪被告朱凱廸及梁耀忠判囚兩周，陳志全判囚16天；范國威及郭家麒獲撤控；區諾軒獲准簽保守行為。

【案件編號：ESCC 2514/19】