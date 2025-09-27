明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

45歲地盤工開工前猝逝

【明報專訊】一名男工人昨早於上水古洞北公營房屋地盤疑不適暈倒，救護車送院搶救後證實不治。警方將案列作送院時死亡，死因有待驗屍後確定。勞工處稱已即時派員到現場展開調查。房屋署對工友離世深感難過，向家屬致以深切慰問。

感不適正休息 暫無證據涉工業意外

暈倒45歲何姓男工人，由接報到場救護員為其急救，半清醒由救護車送往北區醫院，搶救後證實不治。現場為古洞北第19區一期公營房屋項目地盤，昨早10時許何被發現在地盤暈倒，工友報警。現場消息稱，何為地盤雜工，登上其中一幢大廈約18樓時暈倒。

據了解，該工友上班初時已不適，當時正休息，未開始工作，準備離開地盤時突然暈倒，經初步了解，暫無證據顯示事涉工程作業相關的工業意外，相關部門將會循多方面調查，包括該工人健康問題。

房屋署發言人稱，會全力配合警方調查，促請承建商盡力向該工友家屬提供協助。承建商有利建築稱，該工人在展開工作前不適，由同事陪同休息，休息期間暈倒，送院搶救後不幸離世，公司深表同情，向家屬致以最深切慰問。將全力配合相關部門調查。

根據資料，月初古洞北第19區一期另一公營房屋地盤亦有致命工業意外，26歲鍾姓板模男工人於大廈7樓外牆安裝金屬模具時，疑失足墮下至1樓簷篷重傷昏迷，送院搶救不治，發展局翌日稱已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別投標資格。

據有利建築網頁，涉事地盤合約工程主要包括建造6幢38至40層住宅，以「組裝合成」建築法（MiC）興建共4968個單位，2023年7月開始施工，預計2026年1月完工，合約總值逾37億元。

相關字詞﹕有利建築 房屋署 公營房屋 地盤 古洞北

上 / 下一篇新聞

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」