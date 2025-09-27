45歲地盤工開工前猝逝

感不適正休息 暫無證據涉工業意外

暈倒45歲何姓男工人，由接報到場救護員為其急救，半清醒由救護車送往北區醫院，搶救後證實不治。現場為古洞北第19區一期公營房屋項目地盤，昨早10時許何被發現在地盤暈倒，工友報警。現場消息稱，何為地盤雜工，登上其中一幢大廈約18樓時暈倒。

據了解，該工友上班初時已不適，當時正休息，未開始工作，準備離開地盤時突然暈倒，經初步了解，暫無證據顯示事涉工程作業相關的工業意外，相關部門將會循多方面調查，包括該工人健康問題。

房屋署發言人稱，會全力配合警方調查，促請承建商盡力向該工友家屬提供協助。承建商有利建築稱，該工人在展開工作前不適，由同事陪同休息，休息期間暈倒，送院搶救後不幸離世，公司深表同情，向家屬致以最深切慰問。將全力配合相關部門調查。

根據資料，月初古洞北第19區一期另一公營房屋地盤亦有致命工業意外，26歲鍾姓板模男工人於大廈7樓外牆安裝金屬模具時，疑失足墮下至1樓簷篷重傷昏迷，送院搶救不治，發展局翌日稱已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別投標資格。

據有利建築網頁，涉事地盤合約工程主要包括建造6幢38至40層住宅，以「組裝合成」建築法（MiC）興建共4968個單位，2023年7月開始施工，預計2026年1月完工，合約總值逾37億元。