當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題

今次中大校友校董選舉於選前屢傳爭議，包括有擬參選的中大校友被以欠缺「良好服務中大」紀錄為由DQ。另中大（深圳）官方微信有帖文只宣傳郭碧蓮，但未提譚天樂，被校友質疑是否不公平，而帖文早前下架。亦有中大校友日前稱，今次選舉設新規則禁止候選人自行在網絡宣傳，中大早前回覆時僅稱候選人可在校方多個選舉平台宣傳競選。

稱競選宣傳途徑設限 局限理念表達

本報昨向郭碧蓮查詢對選舉結果看法，截稿前未獲回覆。譚形容，今次競選過程見了不同年齡層校友，未來希望將他們的聲音帶入校董會。被問到當選後首要工作，他說希望跟進今次選舉的制度安排，包括早前傳出有校友遭DQ；候選人今次競選被限制用校方安排途徑做宣傳，局限候選人表達參選理念。譚稱，不論他3年後是否參選，相關問題都會再發生，希望藉當選擁有校董身分時適當跟進。

中大昨回覆時繼續未確認多少人DQ，稱已通知相關者原因，經上訴程序維持決定，選舉文件列明須具良好聲譽及願支持校董會，並須服務中大表現優異等。至於投訴數字，校方稱已將意見交部門蒐集及處理。