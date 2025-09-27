明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題

【明報專訊】香港中文大學校董會校友評議會成員選舉昨公布結果，逾25.2萬名合資格投票人中，有1114人投票，超過最少1000人投票的指定門檻，投票率0.44%。當中「中大校友會聯會教育基金會董事會」主席譚天樂獲688票當選，另一候選人「香港中文大學粵港澳大灣區校友會」創會會長郭碧蓮以426票落敗。譚天樂回覆本報稱對結果「開心」，同時認為「任重道遠」，當選後冀先跟進是次選舉宣傳受限及有參選人被取消資格（DQ）的問題。

今次中大校友校董選舉於選前屢傳爭議，包括有擬參選的中大校友被以欠缺「良好服務中大」紀錄為由DQ。另中大（深圳）官方微信有帖文只宣傳郭碧蓮，但未提譚天樂，被校友質疑是否不公平，而帖文早前下架。亦有中大校友日前稱，今次選舉設新規則禁止候選人自行在網絡宣傳，中大早前回覆時僅稱候選人可在校方多個選舉平台宣傳競選。

稱競選宣傳途徑設限 局限理念表達

本報昨向郭碧蓮查詢對選舉結果看法，截稿前未獲回覆。譚形容，今次競選過程見了不同年齡層校友，未來希望將他們的聲音帶入校董會。被問到當選後首要工作，他說希望跟進今次選舉的制度安排，包括早前傳出有校友遭DQ；候選人今次競選被限制用校方安排途徑做宣傳，局限候選人表達參選理念。譚稱，不論他3年後是否參選，相關問題都會再發生，希望藉當選擁有校董身分時適當跟進。

中大昨回覆時繼續未確認多少人DQ，稱已通知相關者原因，經上訴程序維持決定，選舉文件列明須具良好聲譽及願支持校董會，並須服務中大表現優異等。至於投訴數字，校方稱已將意見交部門蒐集及處理。

相關字詞﹕中大校友校董 譚天樂 郭碧蓮 中大校董會 香港中文大學

上 / 下一篇新聞

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
黃金周料876萬出入境
45歲地盤工開工前猝逝
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」