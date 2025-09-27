黃金周料876萬出入境

政府節慶安排跨部門工作小組昨引述入境處稱，預計下周三為入境高峰，有約61萬人次，而出境較繁忙日子為下周六，料約66萬人次。入境處預計，黃金周期間羅湖、落馬洲支線和深圳灣管制站會非常繁忙，每日平均分別約有24萬、22萬及14萬人次出入境。

入境處表示，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。處方呼籲旅客預早計劃行程，盡量避免於繁忙時段過關。

下周六120對高鐵往來西九 歷史新高

港鐵則宣布，為方便市民及旅客在國慶日及中秋節外出，昨起至下月8日加密多條鐵路線班次，合共增加逾570班列車。高鐵亦將於黃金周期間每日額外加開13對短途班次列車，其中4日有120對列車往來西九龍站和內地站點，將是高鐵香港段通車以來單日最多列車運行。

中秋港鐵開通宵 下午3時起加班

而中秋當日（6日），港鐵下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，當晚重鐵及部分輕鐵線將通宵行駛。本地鐵路線及7條輕鐵路線亦通宵行駛，機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖及落馬洲站除外；而港鐵巴士506、K51及K54A則延長服務時間。