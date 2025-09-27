明報新聞網
港聞

港聞二

黃金周料876萬出入境

【明報專訊】下周三（1日）起連續8日為內地國慶黃金周假期，入境處預料，其間將有約876萬人次經海、陸、空管制站進出本港，當中約752萬人次屬透過陸路進出。港鐵亦同步宣布國慶中秋的「雙節」安排，昨起至下月8日將增開超過570班列車，中秋當晚重鐵及部分輕鐵線路將通宵行駛。另高鐵下周六（4日）開放120對列車往來西九龍及內地站點，班次達歷史新高。

政府節慶安排跨部門工作小組昨引述入境處稱，預計下周三為入境高峰，有約61萬人次，而出境較繁忙日子為下周六，料約66萬人次。入境處預計，黃金周期間羅湖、落馬洲支線和深圳灣管制站會非常繁忙，每日平均分別約有24萬、22萬及14萬人次出入境。

入境處表示，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。處方呼籲旅客預早計劃行程，盡量避免於繁忙時段過關。

下周六120對高鐵往來西九 歷史新高

港鐵則宣布，為方便市民及旅客在國慶日及中秋節外出，昨起至下月8日加密多條鐵路線班次，合共增加逾570班列車。高鐵亦將於黃金周期間每日額外加開13對短途班次列車，其中4日有120對列車往來西九龍站和內地站點，將是高鐵香港段通車以來單日最多列車運行。

中秋港鐵開通宵 下午3時起加班

而中秋當日（6日），港鐵下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，當晚重鐵及部分輕鐵線將通宵行駛。本地鐵路線及7條輕鐵路線亦通宵行駛，機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖及落馬洲站除外；而港鐵巴士506、K51及K54A則延長服務時間。

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」