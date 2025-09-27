明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改

【明報專訊】一名公立醫院病人前年向醫院職業治療部借用輪椅，繳付按金後獲發收據，退還輪椅時未能出示按金收據被拒退款，遂向申訴專員公署投訴。公署調查後認為，申訴人歸還輪椅時足以證明身分，涉事醫院要求按金收據過分苛刻欠彈性，要求醫管局檢視。醫管局同意借用流程需優化，退還輔助器材毋須再提供按金收據。

涉事申訴人前年7月25日為親屬向醫管局轄下醫院的職業治療部借用輪椅，於該院繳費處支付按金1000元後獲發按金收據。申訴專員公署引述醫管局稱，申訴人兩日後到該醫院職業治療部完成退還輪椅手續後，到繳費處要求取回按金時未能出示按金收據，當時職員嘗試向申訴人解釋未能提供收據的可行退款程序。

還椅時有證明身分 局方稱涉錢銀須謹慎

申訴人翌月向醫管局投訴，經覆檢後醫院發現職業治療部職員當日沒向申訴人提供須出示收據的「注意事項單張」，9月中旬彈性處理退還按金。醫管局稱退還按金涉及金錢交易，職員須謹慎處理。按醫管局會計程序，辦理退還按金手續時須提供按金收據正本，借用人如遺失按金收據，可提交「退款申請表」宣稱遺失收據。

公署指出，申訴人歸還輪椅當日出示「退回按金通知書」及身分證明文件，足以證明他已退還輪椅及其身分，醫院堅持要求申訴人歸還輔助器材後提供按金收據，過分苛刻欠缺彈性，也非切合實際，認為應優化安排，免卻市民因無法出示按金收據須另日再前往辦理手續之不便。

公署向醫管局提出12項建議，報告引述醫管局指出，同意借用輔助器材服務流程有優化空間，退還輔助器材後只需向醫院提供身分證明文件及「輔助器材借用退回按金證明書」便可退還按金，毋須再提供按金收據。

不准代領按金 認違既定程序

公署調查期間亦發現該醫院有別既定程序，不容許他人代為領回借用輔助器材按金，醫管局稱已促請該院應按照既定程序處理申請。

相關字詞﹕輔助器材 輪椅 醫管局 申訴專員公署

上 / 下一篇新聞

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
男警再藏毒 感化令延至28月
黃金周料876萬出入境
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」