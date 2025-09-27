精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令

被告李文樂（現年35歲）原被控2021年10月11日在葵涌荔景山路180號賢麗苑一單位謀殺李學財（終年78歲），但基於其精神狀况改認誤殺罪，獲控方接納。被告2018年有一項傷人紀錄，涉以菜刀傷害其胞姊，被判醫院令3個月。

報告指治療未見效 有暴力風險

法官稱，被告曾在理大就讀心理學兩年，輾轉轉換不同工作，包括客戶服務員、文員、項目助理等，亦曾入住復康中心。辯方求情稱本案是悲劇，被告受病情影響導致心智異常，失去判斷對錯的能力。法官引述報告稱，被告患偏執型精神分裂症，腦海浮現聲音告訴他要殺死父親，亦有幻覺以為對方並非自己生父、父母要毒殺他，以及自己會英年早逝。

法官提到，事發時被告情况惡化，近3個月沒有與家人聯繫，另停止服藥和工作，報告認為他當時沒有理性判斷和自我控制的能力，事後的治療效果亦不顯著，仍有暴力風險。法官考慮案中所有情况後，判被告無限期醫院令，認為持續和強制的精神治療對他有益。

案情稱，案發時被告居於為精神復康人士提供住宿服務的中途宿舍。當日下午4時許，事主鄰居聽到事主單位傳出尖叫和救命聲，遂報警。警方和救護人員到場破門看到事主倒臥血泊中；被告則一動不動地坐在沙發，身旁放着兩把沾滿血的水果刀。事主送院搶救，延至翌日凌晨1時許不治。

【案件編號：HCCC 408/24】