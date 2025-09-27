明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

家長告校方拒讓自閉兒上學 索償295萬

【明報專訊】油麻地街坊會學校一名有特殊教育需要的小四學生，其家長日前入稟區域法院控告學校、校長和教育局，指其兒子今年2月無合理理由下被拒絕到校上課，令他至今停學7個月，局方疏於監督，且沒有及時提供支援。入稟狀亦稱，其兒子曾被關在基本上只有地墊的房間內數小時，猶如「迷你監獄」，該名家長要求被告賠償教育損失、心理損害等共295萬元。

稱兒子被關房內 家長轟侵犯尊嚴

原告為SOJOBI, AKPEVWE JOYCE，被告為油麻地街坊會學校、校長黃穎詩及教育局。入稟狀稱，原告是學校一名小四男學生的家長，其兒子患有自閉症譜系障礙、輕度智障，有特殊教育需要。該學生在校期間曾遭受不當對待，例如會被關在一間猶如「迷你監獄」的房內數小時，裏面沒有桌椅，只有墊子和已上鎖的書架，待遇殘忍和不人道，嚴重侵犯學生福祉和尊嚴。

入稟狀續稱，今年2月18日，黃穎詩無合理理由下拒絕讓該學生繼續上課，稱學校「不適合」他，缺乏教育局的支援。黃曾收到教育局一名職員的來電，原告亦曾在學校懇求黃讓該學生繼續留校，並告知前任校長也曾在兒子小二時尋求非政府組織協助，建議黃效法，但黃仍然拒絕；該學生至今已停學7個月。

原告指學校和黃穎詩疏於為學生提供合適的學習環境，而教育局有法定責任確保所有兒童根據《教育條例》接受教育，卻無妥善監督學校，並在事件中拒絕或延遲就學生的特殊教育需要給予足夠支持，直接導致他被拒絕就學。原告認為3名被告的做法違反人權、構成疏忽、歧視等，因而入稟追討295萬元賠償，包括教育和心理損失、原告的收入損失和學生未來的心理輔導費用等；另要求法庭下令教育局為學生安排合適學校。

校方稱關心學生需要 教局拒評

油麻地街坊會學校發言人回覆本報查詢表示，校方一直關愛學生需要並以學生福祉為依歸，目前已啟動程序，會密切跟進事件發展，但現階段尚未收到相關法律文件，基於保障學生私隱，不便進一步評論。教育局發言人表示不會評論個案，但會按既定程序要求學校嚴肅跟進有關個案，亦會繼續與學校、家長保持溝通，為該學生的學習提供適切協助。

【案件編號：DCCJ 5329/25】

上 / 下一篇新聞

啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
啟德集運採「BOT」模式 撥3地皮補貼 解畫稱回報低財務不可行 議員憂吸引力恐流標
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
設跨部門委會 簡化規管程序 就新集運系統立法 冀明年交草案
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
3地皮估值逾百億 2商地曾遜底價流標
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
網傳「風假變年假」 A-1否認 稱一向計作額外假期 議員促勞處介入
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
不敵超强颱 九龍公園古樹連根拔起
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
父親、傭工攜童追浪 涉疏忽看管被捕
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
童染腦炎雙球菌 父母、同學需監察
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
娃哈哈爭產案凍資令 宗馥莉上訴駁回
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
土瓜灣重建項目 市建局擬呎價1.39萬收購
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
不堪夫欠債受擾 母認誤殺女嬰判12月醫院令
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
精神病漢亂刀弒生父 判無限期醫院令
男警再藏毒 感化令延至28月
男警再藏毒 感化令延至28月
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
公院還輪椅須按金收據 申訴署批苛刻醫局願改
黃金周料876萬出入境
黃金周料876萬出入境
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
當選中大校友校董譚天樂：盼跟進選舉DQ問題
45歲地盤工開工前猝逝
45歲地盤工開工前猝逝
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
林卓廷法案會衝突案 陳恒鑌周浩鼎任證人
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
北角截雙程證翁 搗私煙倉檢37萬支
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
人工智能研發院獲撥10億 供首5年營運 明年投入運作
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
水上的士開新航線 尖沙嘴往返鯉魚門
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
啟德及九龍灣 百度6輛自動車 擬每天日夜測試
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
瞞場地非車輛直達 婚禮公司罰款14萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
非禮警察遊樂會女職員 老翁罰款1萬
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
不滿落客點及導航大聲 醉漢襲的士司機被捕
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
免費停車場10車遭「拉花」 屬同一車主
【圖輯】蝸．心
【圖輯】蝸．心
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：節水科技兩地合作闖國際
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：張國鈞：為內企出海提供「香港方案」
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
九市速遞：深圳灣區之眼：文化薈萃新地標
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
灣區手記：晨間冥想 ／文：尚東美
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】學童快樂指數微升 小六生無咁開心 欺凌最嚴重
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】降落→入櫃→自取 無人機外賣將會送埋大埔海濱
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】呼籲防流感 官員針針針
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」
【Emily】哈囉喂又嚟 OPPA「地獄騷肌」