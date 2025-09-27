明報新聞網
港聞

港聞二

居所傳異味見蛆蟲 破門方知遺體已腐爛 獨居母倒斃無人問 獨子移英斷來往

【明報專訊】將軍澳有獨居長者被發現倒斃寓所。警方前日接報，指彩明苑彩貴閣一單位傳出異味，破門入屋揭發七旬婦倒斃家中。據悉，其獨子3年前已移居英國，斷聯多年，而她生前亦非社署跟進個案。有註冊社工稱，部分獨居長者相對隱閉，促政府透過社福機構或關愛隊「織密安全網」，主動定期關心獨居長者，避免憾事再生。

警方前日下午2時許接獲保安員報案，稱彩貴閣住戶發現一單位傳出異味。接報到場消防破門入屋，發現一名老婦倒斃單位客廳，遺體已開始腐爛。倒斃的76歲老婦姓鄺，警方經初步檢查沒發現異常傷痕，案件列屍體發現，其死因有待驗屍確定。據了解，鄺婦在上址獨居逾廿年，沒長期病患，有自理能力；其獨子與她沒聯絡多年，亦了解母親的身體狀况。社署回覆查詢稱，該區綜合家庭服務中心社工正嘗試聯絡涉事長者的家人及親屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。

鄰居：最近碰面見消瘦 目無神

有鄰居稱，上月底曾見過鄺婦，當時沒異樣，至今月初單位傳出異味。鄰居謝先生表示，鄺婦居於上址逾20年，多年來不見親友探望。他又說，鄺婦「一向精神好好，慣常落街飲下午茶」，惟最近一次碰面發現對方「比之前瘦咗一個碼，雙眼無神」。

另一鄰居黎女士則稱平日間中會與鄺婦打招呼，近日「每天也聞到有味，出街要揞住個鼻」，兒子亦曾在走廊目睹蛆蟲。

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，不少獨居長者比較隱閉，「不太容易接受他人協助」，舉例「有些長者輕視小傷小痛，就需要不厭其煩地勸告他，陪他求診，帶他參加活動」，長遠始能將他們與社區重新連結。她認為政府可按房屋署及社署的資料，建立獨居長者的資料庫，再按風險程度轉介適合的社福機構跟進，「織密安全網」。阮又稱，獨居長者的鄰居或住處保安「經常碰到他們，分分鐘比不同住的家人更清楚」，也可多些主動關心長者。

