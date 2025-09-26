明報新聞網
港聞

港聞二

網籲貼非禮案事主照 失牌地產經紀判社服

【明報專訊】32歲男子去年在連登討論區留言呼籲公開港大迎新營非禮案事主相片，經審訊被裁定一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪成。裁判官昨在東區裁判法院判刑稱，接納被告或一時貪玩，沒想清楚法律後果，有一定悔意，已因定罪失去地產經紀牌照，判社會服務令120小時。

官接納貪玩多口無惡意

辯方昨進一步求情稱，被告周卓銘（32歲）出生於有教養家庭，並非存心不尊重女性，因「多口」換來定罪紀錄，已明白言行不當，對事主造成不便致歉，冀法庭接納感化官建議判社會服務令。

裁判官判刑表示，被告干犯的罪行嚴重，可有深遠影響，令他人不願上庭作供。考慮到初犯、沒因案獲財政利益，同時接納辯方求情稱無惡意，出於貪玩犯事等所有相關情况，判處社服令120小時。

控辯雙方承認的事實指出，去年5月7日有人在連登發布有關港大迎新營非禮案帖文，有連登帳戶同日留言稱「Po條女啲相先啦，除好褲啦」。被告被捕後在警誡下承認涉案留言由他發布。

辯稱「Po」為Please Observe 官拒納

被告審訊稱「Po」解「Please Observe」，裁判官裁決時不信納，稱被告具一定英文水平，若要表達該英文短語，應該用大寫「PO」或「P.O.」而非「Po」，肯定他煽惑他人披露事主相片，且披露明顯會造成傷害。

【案件編號：ESCC 3399/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 煽惑他人在未獲同意下披露個人資料 連登討論區

