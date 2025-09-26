明報新聞網
港聞

港聞二

百分百擔保壞帳 增至18%涉255億

【明報專訊】政府在新冠疫情期間為紓緩企業現金流推出「百分百擔保特惠貸款」，去年3月底截止申請。據政府向立法會提供數字，截至上月底累計壞帳率增至17.7%，較去年12月底增5.2個百分點；而上月底累計壞帳貸款擔保額增至255億元。署理商經局長陳百里書面回覆議員稱，貸款機構已就11,220宗壞帳採取追討行動。

局方：貸款機構已採行動追逾萬宗

「百分百擔保特惠貸款」的假設整體壞帳率為25%，最新壞帳率再上升，但仍較假設低7.3個百分點。據陳百里書面回覆，貸款機構已採追討行動，2860宗的擔保人已被貸款機構展開破產程序或被法院頒出破產令，貸款機構並已或正就當中2454宗進行清盤或其他法律行動。

2860擔保人破產 2454清盤或法律行動

就借款企業出現違約的時間，截至上月底，11,880宗違約中，85.2%在借款一年後發生，11.7%在借款後181天至一年間發生，其餘3.1%在借款後180天內違約。

陳百里表示，若借款企業拖欠還款，貸款機構會先與借款企業商討可行還款方案，例如過渡期內只還息或部分本金；如貸款機構未能與借款企業達成還款協議，或借款企業拒絕合作或轉移資產，貸款機構會按其政策及商業慣例，考慮採取合適追討或法律行動。

「中小企融資擔保計劃」另包括八成信貸擔保及九成信貸擔保產品，兩者截至上月底的壞帳率分別為5.4%及4.5%，均低於12%及16%的假設整體壞帳率，累計壞帳貸款擔保額分別約為54億及12億元。

