機管局：一年29航企增75航點

中東三大航企將有直航

方瑞文表示，本港機場現時每日航班升降量約1100架次，現有140間航空公司，超過新冠疫情前水平，共提供200多個航點，預計今年底可恢復疫情前約八成半客運量，當中短途航線已差不多完全恢復疫前水平，長途航線則仍在恢復。方稱，航空公司反映主要是受制於俄羅斯空域問題、飛機付運供應等影響，需重新規劃航線。

短途近復疫前 長途受掣俄域

方說，世界航線發展大會匯聚全球機場及航空公司，商討新航線事宜，其間機管局會安排與約20家航空公司會面，爭取開闢新航線來港，形容會面結果「非常積極」；局方亦與印尼及武漢的機場管理業界伙伴簽署備忘錄，探討拓展航線。

運輸及物流局長陳美寶昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，當局去年與澳洲達成航權協議，促成悉尼航線加機，另亦已與智利達成民航協議，將發展航線便利旅客轉機。