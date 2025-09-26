明報新聞網
港聞

港聞二

機管局：一年29航企增75航點

【明報專訊】「世界航線發展大會2025」昨日及今日於亞洲博覽館舉行，約2000名來自全球逾115個國家的代表參與，包括多間航空公司及機場決策者。機管局航空樞紐發展總監方瑞文稱，去年中至今年8月已有29間航空公司在港增加了75個新航點，本港未來首要目標是增加長途航線運力；又透露泛美航空明年中將開辦往來香港與洛杉磯航線，中東三大航空公司亦將有直航機來港。

中東三大航企將有直航

方瑞文表示，本港機場現時每日航班升降量約1100架次，現有140間航空公司，超過新冠疫情前水平，共提供200多個航點，預計今年底可恢復疫情前約八成半客運量，當中短途航線已差不多完全恢復疫前水平，長途航線則仍在恢復。方稱，航空公司反映主要是受制於俄羅斯空域問題、飛機付運供應等影響，需重新規劃航線。

短途近復疫前 長途受掣俄域

方說，世界航線發展大會匯聚全球機場及航空公司，商討新航線事宜，其間機管局會安排與約20家航空公司會面，爭取開闢新航線來港，形容會面結果「非常積極」；局方亦與印尼及武漢的機場管理業界伙伴簽署備忘錄，探討拓展航線。

運輸及物流局長陳美寶昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，當局去年與澳洲達成航權協議，促成悉尼航線加機，另亦已與智利達成民航協議，將發展航線便利旅客轉機。

