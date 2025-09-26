熱氣球風波 羅淑佩：早告知極可能不批倡取消

20日測試不佳 27日已告知難批

羅淑佩昨於立法會回應實政圓桌議員田北辰口頭質詢時交代熱氣球節審批時序，稱主辦機構7月8日向民航處及食環署申請「不定期航班服務許可證」及「臨時公衆娛樂場所牌照」，但主辦機構8月20日實地測試未如理想，「安全風險顯著」，相關部門同月27日與主辦機構會面時通知對方，只會在實地測試成功才考慮批准展示熱氣球所需牌照。

羅續稱，因主辦機構稱只能於活動前一兩天再測試，部門於會上表明因時間倉卒，載客熱氣球獲批機會「微乎其微」，建議主辦機構盡早公布取消載客熱氣球，並安排退款或作其他補償。主辦機構最後於本月3日再做另一次測試，相關部門翌日僅批准展示熱氣球。

日後考慮書面通知主辦方

田北辰建議設立隸屬文體旅局的審批活動宣傳部門，羅稱會研究可行否，重申當局曾於會議表明審批機會微乎其微，日後會考慮以書面形式通知場地主辦方。

旅發局「活動及節慶」專頁曾宣傳熱氣球節，事後將相關介紹資訊下架。羅淑佩稱，旅發局無法保證私人機構活動的質素，經過今次事件，旅發局將會於網站加上清晰的活動分項或備註，令大衆知悉舉辦單位，當活動有問題時會就其所知適時更新活動，包括立即於網站抽起。

海關表示，截至昨早8時共接獲92宗熱氣球節的舉報。根據熱氣球節網站，退款申請於本月9日開始，蒐集退款申請截止時間為下月8日晚上10時前，計劃11月7日或之前完成全部退款。消委會表示，截至昨午5時共接獲342宗有關投訴，涉及金額合共34.2萬元，當中涉及最高金額個案為1萬元。