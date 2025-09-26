三星堆博物館設VR 吸年輕人體驗考古

【明報專訊】四川廣漢的三星堆博物館展出不少出土文物，吸引中外遊人窺探古蜀文明神秘面紗。香港故宮文化博物館前年曾展出三星堆部分新出土文物，三星堆博物館副館長余健昨接受到訪香港傳媒團訪問稱，希望未來可通過研學活動、學術交流及文化產品的創造，與香港故宮館有更深入合作，又說未來可考慮聯繫其他香港博物館，推動舉辦VR（虛擬實境）和數字展覽。
早前新一輪考古發掘中，三星堆6座祭祀坑出土文物達1.7萬件，部分前年在香港故宮館展出。被問到雙方合作辦展的成果，余健稱當時希望借助香港國際大都市平台，更好地宣傳三星堆文物，說好中國故事，亦與香港故宮館舉辦國際學術研討會，讓更多國際學者能深入了解三星堆的古蜀文明。他又透露，初步計劃明年可能舉辦國外展覽。
未來考慮與港合作推VR展覽
三星堆博物館現時設VR體驗，讓入場者體驗考古發掘。余健稱，年輕人非常喜歡VR體驗，藉此也可讓更多年輕人和觀眾了解文物發掘和修復保護，方能了解當中艱難。他提到，今年在澳門美高梅舉辦數字展覽，也曾在卡塔爾、埃及與法國巴黎等地舉辦同類展覽，又認為香港的博物館較多，未來會考慮聯繫其他香港博物館，推動VR和數字展覽結合文物複製品在港展出。
新發掘加新館 訪客翻數倍
三星堆博物館公眾服務部負責人湯莉表示，新一輪考古發掘以來，尤其該博物館新館開放後，獲社會很大關注，整體參觀人數很快由之前每日2000人攀升至兩萬人，而去年和今年港澳觀眾佔總人數約0.5%至1%，佔比有很大提升。她說博物館每日最大觀眾承載量約兩萬人，但仍未能滿足廣大觀眾的熱情，現時假日或暑假已由原本開放到傍晚6時延至晚上8時。