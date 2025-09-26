三星堆博物館設VR 吸年輕人體驗考古

早前新一輪考古發掘中，三星堆6座祭祀坑出土文物達1.7萬件，部分前年在香港故宮館展出。被問到雙方合作辦展的成果，余健稱當時希望借助香港國際大都市平台，更好地宣傳三星堆文物，說好中國故事，亦與香港故宮館舉辦國際學術研討會，讓更多國際學者能深入了解三星堆的古蜀文明。他又透露，初步計劃明年可能舉辦國外展覽。

未來考慮與港合作推VR展覽

三星堆博物館現時設VR體驗，讓入場者體驗考古發掘。余健稱，年輕人非常喜歡VR體驗，藉此也可讓更多年輕人和觀眾了解文物發掘和修復保護，方能了解當中艱難。他提到，今年在澳門美高梅舉辦數字展覽，也曾在卡塔爾、埃及與法國巴黎等地舉辦同類展覽，又認為香港的博物館較多，未來會考慮聯繫其他香港博物館，推動VR和數字展覽結合文物複製品在港展出。

新發掘加新館 訪客翻數倍

三星堆博物館公眾服務部負責人湯莉表示，新一輪考古發掘以來，尤其該博物館新館開放後，獲社會很大關注，整體參觀人數很快由之前每日2000人攀升至兩萬人，而去年和今年港澳觀眾佔總人數約0.5%至1%，佔比有很大提升。她說博物館每日最大觀眾承載量約兩萬人，但仍未能滿足廣大觀眾的熱情，現時假日或暑假已由原本開放到傍晚6時延至晚上8時。

明報記者