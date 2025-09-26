選民四連跌 較上屆立選少33萬 獨66歲或以上增長 議員稱年底投票率難料

今年是選舉年，地方選區選民人數較「完善選舉制度」後的2021年立法會選舉減少33.4萬，亦比前年區選少19.4萬。按年齡層計，35歲或以下的各個群組選民人數按年齡遞減，其中18至20歲僅12,125人。

18至20歲大跌 21至25歲其次

相比上屆立選及前年區選，30歲以下的跌幅拋離其他年齡層，以18至20歲跌幅最大，其次是21至25歲年輕選民（見表）；僅66歲或以上選民保持增長，人數最多的71歲或以上選民有逾78.4萬，較去屆立選及前年區選分別多約22%及8%。

整體新登記較區選回升

新登記選民今年有36,591人，雖比去年增逾九成，也較前年區選回升約16%，仍低於上屆立選的8.3萬人。今年18至20歲的新登記選民最多，有5720人，其後為41至45歲、71歲或以上。副政制局長胡健民3月於立法會稱，今年選民登記運動開支約1300萬元。

被問到選民減少與市民對選舉缺興趣有否關係，工聯會會長港島東立法會議員吳秋北認為，不同因素可導致選民減少，例如人口變動，無法一概而論。至於年底立法會選舉，吳認為難估計投票率，需考慮社會氣氛等因素，「有時政府做得好，反而少了人投票」，目前料與上屆變動不大。他又稱，選民減少不影響選舉策略，會找「做紮實工作」的人選。

吳秋北：有時政府做得好 少人投

民建聯九龍西議員鄭泳舜稱，離選舉尚有數個月，難估計最終投票率。他說該黨尚未落實具體選舉安排，但政綱可能比過往更着重經濟、民生議題，以貼合市民關注。

另外，今年功能界別有18.5萬名個人選民和8397名團體選民，總數較去年少4483人。選舉事務處稱，選民可透過「智方便」或選民登記網站查閱登記資料；而因應下周十一國慶，長沙灣的選舉資訊中心將於9月30日至10月1日舉行開放日，市民即日起可致電選舉事務處熱線2891 1001預約。