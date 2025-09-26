明報新聞網
港聞

港聞一

百度自動車測試申擴至九龍灣 議員：利測旺區表現

【明報專訊】《施政報告》提出政府今年批出3個區域讓自動駕駛車輛測試，運輸及物流局長陳美寶早前透露其中一個項目會橫跨九龍城及觀塘，涵蓋啟德發展區。據本報了解，百度已向當局申請在啟德及九龍灣一帶測試自動車，途經啟德郵輪碼頭附近青年驛站、AIRSIDE、麗晶花園外圍、九龍灣MegaBox對出零碳天地一帶（見圖），下周一及周二將諮詢觀塘及九龍城區議會。若獲區議會支持及運輸署審批，預計最快年底開始測試。

下周諮詢區會 最快年底開始

本報上月報道，正在機場、東涌及數碼港測試自動車的百度擬申請擴展至在啟德測試。九龍中立法會議員楊永杰昨向本報透露，百度最終申請將測試範圍進一步涵蓋至九龍灣。綜合各方消息，測試路線在啟德區內會經過郵輪碼頭、AIRSIDE、啟德體育園等，其後經承啟道及宏照道一帶往九龍灣。

楊永杰稱，啟德區內車流及人流不算多，預計自動車測試不會有問題，惟若要真正了解自動車能力，應觀察其在人流密集地方的表現，故歡迎百度申請擴至九龍灣測試。他認同九龍灣商業區一帶車流較多，建議在九龍灣測試時應安全為上，繁忙時段可照測試，以了解技術是否穩定，初期應限制車速。

採「混合模式」 繁忙路段手控

九龍東立法會議員、工聯會鄧家彪向本報稱，據他了解，百度今次會採取「混合模式」測試自動車，部分車流多路段，例如工業貿易大樓及及稅務中心附近一段太子道東，以及九龍灣公園附近的啟禮路會改由手動操作測試，他相信是為平衡在鬧市測試自動車時的公眾觀感，「始終是在真實路面同其他車並行，要考慮安全及社會接受程度」。

鄧形容九龍灣人多車多，在該區測試自動車屬「進取」，但考慮到當局一直期望在九龍東發展智慧城市，相信比起更密集的觀塘，在九龍灣作測試起步點屬可接受。

經青年驛站 日後或商業化

鄧又稱，據了解當局亦期望自動車日後可成為啟德智慧綠色集體運輸系統的接駁交通工具；而測試路線會經過由中旅旗下博盛民旅營運的啟德青年驛站，相信亦是看中青年驛站一帶未來潛在交通需求，估計若測試成功，百度及中旅長遠有機會將路線商業化。他說期望政府要求百度測試半年後公開交代測試數據，以釋除公眾對自動車的憂慮。

