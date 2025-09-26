港蟬聯經濟自由首位 「監管」評分第一變第三

【明報專訊】菲沙研究所昨日發布《世界經濟自由度2025年度報告》，根據2023年數據，香港再度獲評為全球最自由經濟體，較排第二的新加坡高0.05分；香港獲8.55分（滿分為10），較去年微跌0.03。報告指出，香港在監管、法律制度和財產權的惡化是由於「惡名昭彰（notorious）」的《港區國安法》，更指國安法似乎終結了中國對「一國兩制」的承諾。政府發言人發聲明稱，香港在多項國際排名取得佳績，充分印證香港營商環境深獲國際認同，「希望日後進行的《世界經濟自由度》評估，可以充分了解和反映有關的事實」。
政府：顯營商環境獲認同
《世界經濟自由度年度報告》顯示，香港於2023年在全球165個司法管轄區獲評為全球最自由經濟體，其中香港在5個評估大項之一的「國際貿易自由」蟬聯首位，獲9.66分；在「穩健貨幣」及「監管」皆排名全球第三，分別獲9.53及8.49分，其中「監管」於前一年位列第一；「法律制度和產權」排第二，微跌一級，獲7.60分，較首位荷蘭低1.33分。
法制等3領域5年顯著跌
報告指出，香港在整體經濟自由及其5個組成部分的總得分，自2018年以來下降0.52分，5個領域中有3個顯著下降，當中「法律制度和產權」由2018年近8.5分，跌至2023年7.6分。
反駁國安法損評分
政府：幾年恢復安全穩定
政府發言人表示，報告再次肯定香港自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境，未來會繼續積極融入國家發展大局、更主動對接國家發展戰略，繼續維持自由、開放、公平的營商環境。發言人亦反駁報告中有關國安法的提述，稱幾年間國安法律讓香港恢復安全穩定，而香港在多項國際排名取得佳績，充分印證香港營商環境深獲國際認同。