港蟬聯經濟自由首位 「監管」評分第一變第三

政府：顯營商環境獲認同

《世界經濟自由度年度報告》顯示，香港於2023年在全球165個司法管轄區獲評為全球最自由經濟體，其中香港在5個評估大項之一的「國際貿易自由」蟬聯首位，獲9.66分；在「穩健貨幣」及「監管」皆排名全球第三，分別獲9.53及8.49分，其中「監管」於前一年位列第一；「法律制度和產權」排第二，微跌一級，獲7.60分，較首位荷蘭低1.33分。

法制等3領域5年顯著跌

報告指出，香港在整體經濟自由及其5個組成部分的總得分，自2018年以來下降0.52分，5個領域中有3個顯著下降，當中「法律制度和產權」由2018年近8.5分，跌至2023年7.6分。

反駁國安法損評分

政府：幾年恢復安全穩定

政府發言人表示，報告再次肯定香港自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境，未來會繼續積極融入國家發展大局、更主動對接國家發展戰略，繼續維持自由、開放、公平的營商環境。發言人亦反駁報告中有關國安法的提述，稱幾年間國安法律讓香港恢復安全穩定，而香港在多項國際排名取得佳績，充分印證香港營商環境深獲國際認同。