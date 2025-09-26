明報新聞網
經管學院斥3億巴塞隆拿買大樓 港大版圖首擴歐洲

【明報專訊】本報獲悉，香港大學經管學院擬以3.1億元購入位於西班牙巴塞隆拿「22@科技區」的一幢新建大樓，料首學年收入逾千萬港元，今次是港大首次擴展版圖至歐洲。消息指出，這筆交易由經管學院自資，日後亦由院方自負盈虧營運，學院代表近月已向校委會匯報新項目。本報昨向港大查詢，經管學院回覆「會適時透過官方渠道公布」。

明報記者 鄧佾文

未答是否作教學 稱適時公布

本報昨向港大查詢是次交易程序是否已完成、選址巴塞隆拿的原因、新設施會否作教學用途、港大管理層負責人是誰、有何風險管理計劃等，經管學院回覆時未有交代，稱會適時公布。

學院自負盈虧 料首年收入逾3億

消息指出，港大經管學院代表近月已向校委會匯報項目，該院將預留約3.13億元作為購買大樓的成本預算，另預留約900萬港元為初期營運資金，即預留共3.22億元以發展今次「HKU Europe」項目，往後開支由經管學院承擔。據了解，院方預算首年收入逾3億元，其中大部分來自捐款，另逾30萬元來自港大生遊學團。

負責這筆交易的鴻鵠律師事務所（Bird & Bird）上周二（16日）在網頁公告，已就港大收購「22@科技區」一幢新大樓提供諮詢服務，又介紹大樓建築面積逾8450平方米，可出租樓面面積4830平方米，另有1900平方米戶外空間、停車場和公共空間。

當地傳媒：港大首個歐洲校園

該律師行提到「這次交易標誌港大首次進入歐洲（HKU's first entry into Europe）」，形容該物業為港大「首個歐洲中心（first European hub）」，符合港大的「國際擴張策略」及在主要高等教育市場建立影響力的承諾。

這筆交易近日已在外媒報道曝光，均未提及作價。西班牙加泰新聞（Catalan News）月初報道時，形容港大將在巴塞隆拿設立「首個歐洲校園（first European campus ）」，又透露巴塞隆拿投資辦公室有份推動當地教育建設，包括今次港大交易，雙方早於今年3月巴塞隆拿的世界移動通訊大會初步洽談。

港大擬購入的大樓暫名「LL28」，位於巴塞隆拿「22@科技區」，坐落街道Calle Llacuna 28號。據該物業網站介紹，計及停車場樓層及天台，大樓9層高，3樓約一半範圍是戶外及綠化空間，形容大樓設計適用於單一租戶，或多個租戶用作公司總部，並備有再生能源系統等先進設備。

