港聞

港聞二

灣區手記：預製菜標準 ／文：尚東美

【明報專訊】因一張順德旅遊地圖，「以公謀私」去了當地「考查」美食，還看到師傅如何即製順德魚生。回來後看到內地名嘴羅永浩批評全國連鎖餐廳西貝莜麵村，稱吃了餐貴價預製菜，西貝創辦人賈國龍即在北京廣邀記者現場反駁，堅稱一定起訴。

記得以前也提過對預製菜的反感，例如吃過煎蛋和腸粉皆急凍預製、微波爐加熱，也很怕叫外賣叫到沒門店的餐廳，無廚無鍋無鑊，只有一排微波爐。近年來廣東不停推動預製菜產業，同時民間卻對外出吃到預製菜極其反感，這種矛盾一大原因是大家把預製和預製菜混為一談。舉個最簡單例子，牛扒豬扒要提前醃味、海味要事先浸發，這些先行工序就是預製，所以若要求什麼都要即製，那不可能，就算餐廳肯，你又願意等幾多個鐘？

去年3月，國家市場監管總局、商務部、衛健委等部門聯合印發《關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》，訂明預製菜範圍，例如中央廚房製作菜餚不納入預製菜範圍；急凍食品、即食麵、飯盒、饅頭、糕點麵包等主食類產品不屬預製菜；未經加熱可食用的即食食品，以及可直接食用的蔬果沙拉等涼拌菜也不屬預製菜。不過這份文件並非法則，羅賈之爭正反映消費者與業界對預製菜定義仍有落差。

執筆時，羅永浩已單方面宣布事件「告一段落」，衛健委主導的預製菜國家標準草案亦如箭在弦，只希望有國標後，商家有例可依，食客亦可放心。

文：尚東美

相關字詞﹕灣區手記 大灣區

