潮行GBA：食在順德

明報記者 陳子凌

出席交流活動的包括立法會旅遊界議員姚柏良、順德區僑界青年聯合會會長蔡永璣、香港外遊旅行團代理商協會主席陳志華、香港旅遊業議會主席譚光舜等，參觀當地多處景點及食肆等，一行人還與20多個順德知名景點、酒店，餐飲業和旅行社代表交流，有份主辦活動的順德區僑界青年聯合會副秘書長劉子健表示，該會致力團結及服務僑界青年，促進海內外各領域交流合作及推動順德發展，因此冀透過今次活動促進香港和順德兩地旅遊資源互通。同時由順德區文化廣電旅遊體育局製作的順德旅遊及美食地圖亦供免費下載，讓公眾按圖索驥，暢玩順德。

旅遊地圖列舉25個順德區景點，簡介、地址、門票、交通資訊一應俱全，涉及主題樂園、博物館、展覽館、文藝場所、古蹟等，包括國家級5A景區長鹿旅遊休博園、4A景區清暉園博物館、陳村花卉世界，以及火車頭工業文化旅遊基地等。此外也提供區內數十間酒店民宿資料，以及5條主題旅遊路線。

所謂「廚在鳳城（順德區大良街道）」，作為烹飪之鄉、粵菜之源，當地美食特產豐富，例如順德魚生、金榜街的水牛奶、倫教鎮的倫教糕、均安鎮的均安蒸豬，以及桑拿雞、陳村粉等，美食地圖不單羅列幾十款順德美食與具體產地位置，還整理過百間當地出名餐廳酒樓、小吃店、特產店，連同旅遊地圖，食住玩資訊俱全。